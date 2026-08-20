Natale e Sanna (PD): “Bucci scenda dalla luna, la Liguria è maglia nera per sanità e Pnrr”

Liguria. “Caro presidente scenda dalla luna e rimetta i piedi sulla terra. Della sua riforma della sanità sostenuta a testa bassa da tutta la destra, Vannacci compreso, non c’è una persona che ne parli bene. Ne prenda atto, la realtà è un’altra rispetto a ciò che dice. Il personale non ha più riferimenti sui territori, il nuovo POA (Piano Organizzazione Aziendale) prevede una serie di accorpamenti che depotenziano ancora le realtà delle province, le assunzioni sono al palo (è costretto ad ammetterlo lei stesso), l’organizzazione è a rilento (lo conferma anche lei), le liste d’attesa sono ancora un dramma e lontane dall’obiettivo che lei stesso si era dato (lo ammette nelle sue ultime uscite) e la sua proposta rimane, dopo due anni di tentativi improduttivi, quella di fare lavorare di più le macchine e incrementare il numero di visite ambulatoriali (non le hanno ancora detto che servono maggiori risorse economiche e più personale per farlo e che non ci sono all’orizzonte le assunzioni necessarie?), sull’integrazione annunciata del Galliera nell’AOM, data come fatta fissando anche i tempi in cui si sarebbe concluso l’iter, è tornato indietro trovando un muro (lo dice lei stesso)”.

Così il segretario del Pd Liguria Davide Natale e del capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna su sanità e Pnrr.

“Ci sono troppi liguri che si vanno a operare fuori regione (lo ammette anche lei) e la sua proposta non è quella di rafforzare la sanità pubblica ma è quella di sostituirla per alcune specialità, magari quelle più vantaggiose dal punto di vista economico, con la sanità privata attuando il suo vero motto “socializzare i costi e privatizzare i guadagni”; si bea che nelle case di comunità c’è almeno un medico, nei fatti si autodenuncia che in Liguria il progetto è fallito e che non viene rispettato ciò che nel DM 77 è previsto e tutto questo, ancora una volta, per carenza del personale che questa Giunta non assume”.

“Vede presidente Bucci, gli unici soldi che lei trova sempre sono per moltiplicare le poltrone, per coprire d’oro alcuni dirigenti e per mettere delle toppe ai disastri combinati da sindaco. A questo aggiungiamo la completa bocciatura per quanto riguarda il PNRR. In Liguria è stato concluso poco più del 10% dei progetti finanziati (per la precisione in base ai dati del centro studi del Senato e della Camera il 10.2%) a fronte di regioni del nord che vanno tutte nel range tra il 30 e il 40 per cento (Lombardia 40,4, Emilia-Romagna 36, Piemonte 29,4 e Friuli Venezia-Giulia 37,2), ampiamente superata anche da regioni del sud basti pensare alla Basilicata che raggiunge il 21%, alla Campania il 16,8% o alla Sicilia il 16,7%”.

“La Liguria targata Bucci maglia nera dell’Italia, a molta distanza. Se il suo lavorare per noi porta a questi disastri le diamo un consiglio: ritorni un po’ in barca a vela e si riposi” concludono.