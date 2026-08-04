Nasce la sezione di Protezione Civile della Croce Verde di Bardineto

Bardineto. La Croce Verde di Bardineto, in collaborazione con il Comune di Bardineto, annuncia “con soddisfazione” l’istituzione della sezione di Protezione Civile, che rappresenta “un importante passo avanti per rafforzare la sicurezza, la prevenzione e il supporto alla comunità locale”.

“La nuova sezione opererà prioritariamente su tutto il territorio comunale, ispirandosi ai valori di solidarietà, volontariato e servizio alla collettività che da sempre contraddistinguono le pubbliche assistenze aderenti ad Anpas. L’obiettivo è quello di offrire un supporto qualificato alla popolazione sia nelle situazioni di emergenza sia nelle attività di prevenzione, informazione e tutela del territorio. La Protezione Civile della Croce Verde di Bardineto intende inoltre estendere la propria disponibilità operativa ai comuni limitrofi dell’Alta Val Bormida, un’area nella quale, in diversi casi, non sono attualmente presenti gruppi organizzati di protezione civile. La nuova sezione potrà quindi rappresentare un importante punto di riferimento anche per i territori vicini, contribuendo a rafforzare la rete di assistenza e di intervento in caso di necessità”.

Tra le prime iniziative sarà presentata la richiesta di inserimento della sezione nel Centro Operativo Comunale (COC), così da poter collaborare in modo strutturato con l’amministrazione comunale nella pianificazione e nella gestione delle emergenze.

L’attività della nuova sezione non si limiterà agli interventi in caso di calamità naturali: “I volontari saranno impegnati anche nella prevenzione dei rischi, nel monitoraggio del territorio, nel supporto logistico durante eventi e manifestazioni, nell’assistenza alla popolazione in situazioni di criticità e nella promozione della cultura della protezione civile attraverso attività informative e formative rivolte ai cittadini e alle scuole. La conoscenza del territorio e la presenza costante dei volontari rappresentano un valore aggiunto fondamentale per garantire un intervento tempestivo ed efficace.

Essendo la Croce Verde di Bardineto affiliata ad Anpas, anche la nuova sezione di protezione civile entrerà a far parte della struttura nazionale e regionale di Protezione Civile Anpas e sarà iscritta negli elenchi provinciale e regionale del volontariato di Protezione Civile, potendo così partecipare alle attività di formazione, esercitazione e intervento coordinate a livello regionale e nazionale.

La costituzione della sezione rappresenta “un investimento concreto nella sicurezza del territorio e nella crescita del volontariato locale. La Croce Verde di Bardineto rivolge fin d’ora un invito a tutti i cittadini interessati a entrare a far parte del nuovo gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e il proprio spirito di servizio per contribuire alla tutela della comunità. La sicurezza di un territorio nasce anche dalla partecipazione dei suoi cittadini: la nuova sezione di protezione civile della Croce Verde di Bardineto vuole essere un punto di riferimento per tutta la comunità, fondato sui valori della solidarietà, della prevenzione e del volontariato”.