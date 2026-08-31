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Progetto

Nasce il progetto “RiGenerazioni”, nuove professionalità per il turismo outdoor tra collina e mare

Prevede la realizzazione di due edizioni del percorso formativo “Tecnico del Turismo Outdoor Collina e Mare”, con 15 partecipanti ciascuna

Loano Outdoor

Savona. Nasce “RiGenerazioni”, il nuovo progetto promosso da Confcommercio Savona per dare vita a nuove professionalità, i “Tecnici del Turismo Outdoor Collina e Mare”, capaci di leggere il territorio, costruire esperienze turistiche innovative e trasformare le peculiarità di costa ed entroterra in concrete opportunità di sviluppo e occupazione.

Confcommercio Savona è il soggetto capofila dell’iniziativa, in quanto vincitore del bando regionale, nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 – Priorità 1 “Occupazione” – Obiettivo Specifico ESO4.1, ma in questa iniziativa sarà affiancato da ASFOTER (Ente di formazione di Confcommercio), Comune di Calizzano e Manpower.

Il percorso prevede una formazione specifica, stage e tre mesi di tirocinio per trasformare le competenze in opportunità di lavoro.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra mondo associativo e formativo, istituzioni locali e imprese, con una convinzione precisa: per creare occupazione nel turismo non basta formare, ma è necessario costruire un collegamento concreto tra competenze, territorio e mondo del lavoro.

In quest’ottica “RiGenerazioni” prevede la realizzazione di due edizioni del percorso formativo “Tecnico del Turismo Outdoor Collina e Mare”, con 15 partecipanti ciascuna.

Obiettivi

La nuova figura professionale sarà chiamata a progettare, organizzare e promuovere esperienze outdoor attive, sostenibili e integrate, capaci di mettere in relazione mare ed entroterra. Trekking, bike, trail, arrampicata, attività nella natura, ma anche enogastronomia sono solo alcuni esempi della ricchezza del territorio Savonese e ora diventano il fulcro di un’offerta turistica sempre più orientata all’esperienza e alla scoperta del territorio.

“Con RiGenerazioni vogliamo andare oltre l’idea del semplice corso di formazione – sottolinea Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona e Asfoter–. L’obiettivo è contribuire alla nascita di professionalità nuove, capaci di rispondere alle esigenze di un settore turistico in evoluzione, che va oltre il mare e la stagione estiva, ma vuole aprirsi a tutto il territorio e soprattutto proporsi per tutto l’anno in un’ottica di destagionalizzazione. In questo mondo andiamo a valorizzare un patrimonio territoriale che ha ancora grandi potenzialità da esprimere. Il vero valore del progetto sta nel mettere in relazione un percorso di formazione strutturato, imprese e territorio, creando concrete opportunità occupazionali”.

Il percorso non si limita alle lezioni e all’acquisizione di competenze teoriche, ma prevede formazione, stage e, successivamente, tre mesi di tirocinio extracurricolare/work experience.

Saranno coinvolte aziende e realtà territoriali attive nei settori del turismo, dell’accoglienza e della valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro.

L’obiettivo è fornire competenze immediatamente spendibili e permettere ai futuri tecnici del turismo outdoor di misurarsi con situazioni concrete, conoscere le esigenze delle imprese e sviluppare una professionalità coerente con le trasformazioni del settore.

La presenza nel partenariato del Comune di Calizzano rafforza ulteriormente questa dimensione, portando nel progetto la prospettiva dell’entroterra e la necessità di valorizzare destinazioni e risorse che possono diventare parte integrante dell’offerta turistica regionale.

“Accogliamo con grande soddisfazione un percorso che mira a valorizzare il territorio e creare professionalità che possano farlo crescere e promuoverlo agli occhi di turisti e visitatori – interviene il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri – Mai come quest’anno abbiamo assistito alla riapertura di seconde case che erano chiuse da anni, al ritorno di villeggianti storici, famiglie che ormai alla seconda o terza generazione continuano a scegliere il paese. Questo progetto coinvolge Calizzano, ma con un’ottica di accendere i riflettori su un’intera vallata, su una provincia che ha molto da offrire e può essere volano occupazionale. Siamo pronti a dare gambe a un’iniziativa di rilievo”.

A chi è rivolto il percorso

Il percorso è rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi con più di 18 anni, in possesso almeno della licenza media inferiore. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni aprono il primo settembre 2026 e devono essere inviate a asfoter@confcommerciosavona.it oppure telefonando 019 833131.

“Una sfida che parte dalla formazione – spiega Giuseppe Molinari, vicepresidente di Confcommercio Savona -, ma guarda già oltre: a un turismo capace di generare lavoro, a un territorio capace di fare sistema e a nuove figure professionali in grado di raccontare e far vivere la Liguria attraverso le sue esperienze outdoor, dalla collina al mare”.

Con due edizioni da 15 partecipanti, “RiGenerazioni” punta complessivamente a coinvolgere 30 persone in un percorso pensato per trasformare formazione ed esperienza sul campo in nuove competenze professionali.

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