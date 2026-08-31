MyCamera, il servizio digitale gratuito per dialogare con la Camera di Commercio Riviere di Liguria

Liguria. Risposte personalizzate, aggiornamenti, informazioni su procedure, servizi e attività: MyCamera, il servizio digitale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, si rivolge a imprenditori e cittadini per rafforzare il dialogo tra gli utenti e l’amministrazione attraverso un ulteriore strumento.

Le funzionalità principali di MyCamera sono: gli aggiornamenti su misura quindi notizie basate sulle preferenze dell’utente; l’assistenza dedicata ossia l’invio di quesiti specifici con accesso a materiale informativo; il calendario degli eventi e delle iniziative dell’ente camerale.

MyCamera si attiva in pochi click dal sito della Camera di Commercio (rivlig.camcom.gov.it). Link diretto: https://unioncamere.my.site.com/cciaaRivierediLiguria/s/registration

Per quanto riguarda i servizi digitali, la Camera di Commercio ricorda il supporto, constante e personalizzato, garantito alle imprese tramite il proprio PID, Punto Impresa Digitale. “L’ufficio PID – sottolinea il presidente dell’ente camerale, Enrico Lupi – eroga agli imprenditori che ne fanno richiesta un supporto continuo, qualificato e gratuito attraverso un’ampia serie di servizi, sia di base che avanzati, dedicati alla digitalizzazione”.

Tra questi servizi ci sono: strumenti di assessment digitale (Self I4.0, Zoom 4.0, PID Cyber Check, SUSTAINability), piattaforma di e-learning PID Academy, servizi di orientamento one-to-one e mentoring.

“Il PID – riprende Lupi – supporta le imprese anche alla transizione energetica grazie ai suoi specialist presenti nei tre Sportelli Green attivi nelle sedi di Imperia, Savona e della Spezia. Un’offerta integrata e personalizzabile, pensata per sostenere ogni impresa che desideri innovare attraverso la digitalizzazione di base, la sostenibilità e l’adozione di tecnologie più strutturate come l’Intelligenza Artificiale”.

Per informazioni su MyCamera o per fruire dei servizi del Pid scrivere a: pid@rivlig.camcom.it.