MTB, Italia campione del mondo in Val di Sole: c’è anche la firma di Alassio con il dottor Musella

Alassio. Ci sono vittorie che vanno oltre il gesto atletico e raccontano una storia fatta di lavoro silenzioso, dedizione ed eccellenza tecnica.

Ai Campionati del Mondo di Mountain Bike 2026, andati in scena nella cornice della Val di Sole, l’Italia è tornata a conquistare la medaglia d’oro nella staffetta Cross Country a squadre (Team Relay), riportando il titolo iridato in patria dopo ben 13 anni dall’ultimo successo, avvenuto nel 2013.

Un trionfo travolgente che porta la firma dei 6 atleti azzurri: Juri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana, capaci di staccare la Svizzera (argento) e gli Stati Uniti (bronzo).

Uno straordinario quarto titolo mondiale della storia azzurra nella specialità, in cui c’è stato anche lo zampino di Alassio.

Dietro le quinte del successo della spedizione guidata dai commissari tecnici Mirko Celestino e Nadia De Negri c’è stato, tra gli altri, il fondamentale apporto del dottor Luca Musella, 50 anni. Osteopata, chinesiologo laureato in scienze motorie, terapista sportivo e istruttore EMS per il 118 ligure, Musella rappresenta un punto di riferimento nello staff medico della Nazionale.

Il professionista alassino, che ha due studi ad Alassio e Albenga, lavora al fianco degli azzurri da ormai 9 anni: un percorso prestigioso, che lo ha visto protagonista anche durante la spedizione olimpica a Tokyo.

In Val di Sole ha vissuto in prima persona le tensioni, i dettagli clinici e le emozioni di una giornata storica per tutto il movimento ciclistico italiano.

“Negli ultimi anni avevamo collezionato diversi secondi e terzi posti, ma ora finalmente possiamo indossare la maglia di campioni del mondo, – ha racconto Musella ai microfoni di IVG, ponendo l’accento sul valore umano e strategico di una vittoria attesa a lungo. – È stata una gara tiratissima e immensamente emozionante”.

“Vincere un Campionato del Mondo in Italia è qualcosa di stupendo: non riuscivamo a cogliere questo successo da tantissimo tempo ed è stata un’emozione indescrivibile. Questi ragazzi sono splendidi, oltre a essere atleti di altissimo valore mondiale si impegnano sempre in maniera incredibile. Hanno dimostrato uno straordinario spirito di gruppo ed è stato a tutti gli effetti un grandioso lavoro di squadra, in cui anche i commissari tecnici hanno azzeccato in pieno ogni mossa e ogni scelta tattica”.

Un’impresa eccezionale che ha scritto una pagina indelebile dello sport italiano, portando anche la città di Alassio sul gradino più alto del podio mondiale.