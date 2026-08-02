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Tante chiamate

Movida e abuso di alcol, decine di chiamate al 118 da Varazze ad Alassio

Decine di interventi in tutta la riviera savonese

ambulanza notte croce verde
Foto d'archivio

Provincia. È stata una notte di superlavoro per i sanitari del 118 e le croci locali quella tra sabato 1 e domenica 2 agosto, caratterizzata da decine di chiamate legate al consumo eccessivo di alcol. 

Protagonisti degli episodi sono stati perlopiù ragazzi e giovanissimi, traditi dagli eccessi.

Da ponente a levante, le chiamate hanno interessato tutte le principali località della movida. Gli interventi dei militi hanno toccato l’intero litorale savonese, da Varazze fino ad Alassio. In alcuni casi si è reso necessario anche il trasporto in ospedale dei giovani coinvolti.

Fortunatamente, tuttavia, non si sono registrati casi con conseguenze gravi.

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