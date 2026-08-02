Movida e abuso di alcol, decine di chiamate al 118 da Varazze ad Alassio

Provincia. È stata una notte di superlavoro per i sanitari del 118 e le croci locali quella tra sabato 1 e domenica 2 agosto, caratterizzata da decine di chiamate legate al consumo eccessivo di alcol.

Protagonisti degli episodi sono stati perlopiù ragazzi e giovanissimi, traditi dagli eccessi.

Da ponente a levante, le chiamate hanno interessato tutte le principali località della movida. Gli interventi dei militi hanno toccato l’intero litorale savonese, da Varazze fino ad Alassio. In alcuni casi si è reso necessario anche il trasporto in ospedale dei giovani coinvolti.

Fortunatamente, tuttavia, non si sono registrati casi con conseguenze gravi.