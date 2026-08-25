Miss Blu Mare, sul podio brillano due pietresi: “Due serate di successo tra moda, danza e spettacolo”

“Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il doppio evento “Sogni in passerella”, le due grandi serate organizzate in piazza San Nicolò dall’associazione Facciamo Centro, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e la partecipazione di Arte e Moda. Due appuntamenti dedicati alla moda, alla danza, alla musica e allo spettacolo che hanno portato nel cuore di Pietra Ligure pubblico, entusiasmo e tanta voglia di vivere la piazza”.

Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, a nome dell’Amministrazione comunale pietrese e la presidente dell’associazione Facciamo Centro Renata Gibbone.

“La serata del 23 agosto, dedicata alla grande sfilata di moda, è stata un vero successo. Le boutique pietresi hanno portato in passerella eleganza, creatività e le nuove collezioni, accompagnate dalle spettacolari coreografie di Matteo Addino e dei suoi ballerini. Una serata coinvolgente, capace di trasformare piazza San Nicolò in un grande palcoscenico sotto le stelle. Il 24 agosto, invece, la pioggia ha messo a dura prova la seconda serata, impedendo purtroppo di realizzare lo spettacolo nella sua completezza e con lo stesso respiro della serata precedente. Ma non ci siamo arresi e piazza San Nicolò ha resistito alla pioggia e, nonostante le difficoltà, la serata dedicata alla finale interregionale di Miss Blumare si è comunque svolta, regalando a Pietra Ligure la sua Miss con l’elezione di Giulia Lucchina, diciannovenne studentessa varesina” continuano il sindaco e la presidente dell’associazione pietrese.

“La vera gioia, per la nostra città, arriva soprattutto dal podio e a rappresentare degnamente Pietra Ligure sono state infatti Soraya Gabbiano, seconda classificata, e Giada Delitala, terza classificata, entrambe pietresi. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che vogliamo sottolineare con particolare forza. Vedere due ragazze di Pietra Ligure salire sul podio di una finale interregionale è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità. Soraya e Giada hanno portato sul palco non soltanto la loro bellezza e la loro eleganza, ma anche il nome e l’immagine della nostra città. Il secondo e il terzo posto sono un risultato che sentiamo profondamente nostro, perché dimostrano ancora una volta quanto talento, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco siano presenti nella nostra comunità. A loro va il nostro più grande applauso e il nostro ringraziamento per aver rappresentato Pietra Ligure con eleganza e orgoglio” proseguono De Vincenzi e Gibbone.

“Un ringraziamento speciale va naturalmente a Giulia Lucchina, Miss Pietra Ligure 2026, che ha saputo rappresentare la nostra città con eleganza, entusiasmo e grande presenza. A Giulia auguriamo di vivere questa esperienza con la stessa passione e il sorriso che ha portato sul palco di piazza San Nicolò, certi che saprà essere una splendida ambasciatrice di Pietra Ligure. Le due serate hanno confermato la volontà dell’Associazione Facciamo Centro, insieme al Comune di Pietra Ligure e ai partner dell’iniziativa, di continuare a portare nel centro storico eventi capaci di creare aggregazione, valorizzare le attività commerciali e dare spazio ai giovani e ai talenti del territorio”.

“E se il 24 agosto la pioggia ha provato a rovinare la festa, Pietra Ligure ha dimostrato ancora una volta di non arrendersi davanti alle difficoltà. Piazza San Nicolò e tutto il suo pubblico hanno resistito e tenuto duro fino all’ultimo. Alla fine, Pietra Ligure ha avuto due splendidi motivi per festeggiare: il titolo di Miss Pietra Ligure 2026 e due ragazze pietresi sul podio di cui tutta la città può essere orgogliosa. Insieme a Giulia, il nostro applauso più grande va ancora una volta a Soraya Gabbiano e Giada Delidda che ci hanno regalato una soddisfazione davvero speciale” concludono.