Minaccia il personale del Serd per avere farmaci, poi si scaglia contro gli agenti e danneggia la volante: arrestato dalla Polizia

Savona. Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto la Polizia di Stato ha arrestato a Savona un uomo di 38 anni, originario della provincia di Varese, pregiudicato, con l’accusa di violenza, resistenza e danneggiamento.

Nelle prime ore del pomeriggio la Volante è intervenuta presso il Serd, d ove era in corso un’accesa discussione tra una fruitrice del servizio ed il personale sanitario.

Mentre i poliziotti ascoltavano le rimostranze della donna, l’uomo (che si è qualificato come fidanzato della stessa) li ha avvicinati, iniziando a minacciarli ed a promettere ritorsioni al personale sanitario della struttura. Tutto ciò al fine di ottenere delle somministrazioni di farmaci non previste.

L’insistenza e l’aggressività delle richieste dell’uomo hanno interrotto lo svolgimento dell’attività sanitaria, tanto che i poliziotti lo hanno dovuto allontanare dalla struttura.

Proprio in questa fase il 38enne, in un crescendo d’ira, ha tenuto delle condotte violente nei confronti dei poliziotti e dell’auto di servizio, danneggiandone gravemente una portiera e gli interni.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato sottoposto ad arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inoltre, è stato denunciato per i reati di minaccia, violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ed oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ prevista per questa mattina l’udienza per direttissima. Il Questore ha emesso a carico dell’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno a Savona per 4 anni, durata massima consentita dalla norma.