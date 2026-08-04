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Appuntamento

“Milonga di piazza Bovani”: a Varazze arriva il Tango Argentino

Mercoledì 5 agosto dalle 20 alle 24

Generico agosto 2026

Varazze. Tango argentino. “Milonga di piazza Bovani”. Un appuntamento molto atteso quello di domani sera, mercoledì 5 agosto, dalle 20 alla mezzanotte.

Un evento gratuito di promozione e divulgazione del famoso ballo, Patrimonio dell’Unesco dal 2011, che per la prima volta approda nella suggestiva e centralissima piazza. L’iniziativa è organizzata da Ombretta Colombo, presidente di TangoInzago, associazione nata dalla sua passione per il Tango Argentino.

“Sono ormai 15 anni che pratico questo ballo con corsi e organizzazione di Milonghe ed eventi. – ci spiega – Sono stata catturata dalla sensualità e dall’energia che sprigiona l’abbraccio tra il cavaliere e la dama. Amo definire il Tango ‘condivisione di emozioni’ e la Milonga è il luogo che racchiude tutte le sensazioni”.

Ombretta Colombo ringrazia “in primis l’Amministrazione Comunale di Varazze, con l’assessore al Turismo Marilena Ratto e l’amica e consigliera comunale Michela Biggi per averci dato l’opportunità di portare il nostro amato Tango Argentino a Varazze”. L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Varazze.

Tutto pronto per mercoledì con la “Milonga fronte mare”. Ingresso libero.

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