Millesimo, Villar: “Tutto il paese ha voglia di vivere la Serie D. Lavoriamo tranquilli”

È uno dei simboli del Millesimo e si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista. Ricardo Villar ha iniziato la preparazione estiva con entusiasmo, consapevole che la Serie D rappresenterà una sfida inedita per tutto l’ambiente giallorosso.

“Quando si sale di categoria è normale che qualcosa cambi”, spiega il fantasista argentino. “La società è cresciuta tantissimo da quando sono arrivato. Sono stati fatti miglioramenti alle strutture, agli spogliatoi e alle tribune. Anche la squadra è salita di livello. Sto conoscendo i nuovi compagni e le sensazioni sono positive. Ci stiamo allenando con le stesse ambizioni di sempre, anche se sappiamo che ci servirà un periodo di adattamento. È una categoria nuova per tutti, ma sono sicuro che riusciremo a farci trovare pronti”.

Dopo i primi giorni di lavoro, Villar ha già colto gli aspetti che lo hanno colpito del gruppo. “I ragazzi sono molto disponibili. C’è voglia di lavorare, di conoscersi e di mettersi a disposizione della squadra. Siamo insieme da pochi giorni, ma l’umiltà che ho visto è un ottimo punto di partenza”.

Alla domanda sui nuovi acquisti, il numero dieci preferisce parlare del collettivo. “Non voglio fare nomi. In questi anni il presidente e la società hanno sempre scelto bene i giocatori e i risultati lo dimostrano. Per me, oltre alle qualità tecniche, conta soprattutto la disponibilità. Prima si costruisce il gruppo e poi la squadra”.

Il campionato che attende il Millesimo sarà il primo della sua storia in Serie D e Villar sa bene cosa rappresenti per tutto il paese. “Sarà un’esperienza bellissima. C’è tanto entusiasmo e tutta Millesimo ha voglia di vivere questa categoria. Noi, però, restiamo tranquilli. Sappiamo che ci saranno squadre costruite per vincere e che il livello sarà molto alto. Per questo pensiamo soltanto a lavorare, un giorno alla volta, per arrivare pronti alla Coppa Italia e all’inizio del campionato”.

Infine, un messaggio che racchiude lo spirito con cui affronterà la nuova stagione. “Io gioco sempre per vincere, ma nel calcio non va sempre tutto come si vorrebbe. L’importante è lasciare tutto in campo e ricordarsi che rappresentiamo il Millesimo. Dobbiamo dare il massimo ogni giorno. Il rispetto per i compagni e per il gruppo è la base di tutto: è questo che rende forte una squadra”.