Millesimo, un’altra vittoria ma Macchia tiene alta la guardia: “Contenti per il risultato ma brutto primo tempo”

Dopo la vittoria contro la Fezzanese, anche il secondo impatto con il mondo della Serie D è positivo per il Millesimo. I giallorossi espugnano l’Olmo-Ferro vincendo 1-2 contro il Celle Varazze, grazie alla doppietta di Gabelli.

Un bel Millesimo nella ripresa, decisamente meno nel primo tempo, come ha commentato il tecnico Fabio Macchia nel post partita. “Nel primo tempo abbiamo giocato male – afferma il mister -. Eravamo troppo leggeri e troppo molli. Poi siamo cresciuti, nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa ed è andata meglio. Nel complesso credo che comunque abbiamo meritato. Se fosse finita pari non ci sarebbe stato nulla da dire, ma nella ripresa abbiamo mostrato i nostri valori e la nostra fame. Bene il risultato, bene a metà la prestazione. Siamo contenti”.

Si è visto un Millesimo giovanissimo e di questo Macchia è comunque soddisfatto: “Avevamo sei under in campo dall’inizio, forse abbiamo pagato un po’ di esperienza ma anche i ‘vecchi’ nel primo tempo potevano far meglio. È una questione di squadra, non di singoli. Si può sempre fare meglio”.

Contro la Fezzanese con la difesa a 3, oggi il ritorno alla difesa a 4. Qual è la versione migliore? Macchia risponde: “Domenica scorsa abbiamo fatto una partita migliore, ma le partite sono tutte diverse e noi stessi non siamo mai uguali. Anche vincere partite così, in cui c’è da soffrire, è positivo, anche per la reazione all’episodio del gol subito. A livello di gioco meglio con la Fezzanese, a livello di atteggiamento meglio questa“.

Infine, il mister fa una sorta di bollettino medico sulle condizioni della squadra: “Sicca ha avuto una distorsione alla caviglia, starà fermo qualche settimana. Su Villa temevamo uno strappo invece ha avuto solo uno stiramento, ma dovrà comunque stare fermo per 20-30 giorni. Gabelli è uscito ma solo per precauzione perché ha avuto i crampi”.