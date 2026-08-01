Millesimo, la minoranza all’attacco: “Il Comune non può più navigare a vista”

Millesimo. “Millesimo non può più permettersi di navigare a vista. C’è un limite oltre il quale le giustificazioni non bastano più. E quel limite questa Amministrazione lo ha superato da tempo”, affermano i consiglieri di minoranza Aldo Picalli Riccardo Schettini.

“Anche nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha raccontato una realtà che i numeri smentiscono. L’assestamento di bilancio 2026 non rappresenta una normale verifica amministrativa,

ma l’ennesima conferma di un metodo di governo fatto di improvvisazione, continue correzioni e totale assenza di programmazione. Quando, dopo pochi mesi dall’approvazione del bilancio, si è costretti a rivedere investimenti, spese e risorse per centinaia di migliaia di euro, non si può parlare di buona amministrazione. Significa semplicemente che il bilancio iniziale era sbagliato o, peggio ancora, privo di una reale visione politica”, aggiungono.

“Il revisore dei Conti certifica, giustamente, la regolarità dei conti. Nessuno lo mette in discussione. Ma i conti in ordine non assolvono chi governa. La regolarità contabile è un obbligo di legge; la

capacità di programmare è una responsabilità politica. Ed è proprio su questo che questa amministrazione continua a fallire. Lo denunciamo da anni e siamo costretti, ancora una volta, a ripetere le stesse identiche cose”, spiegano Picalli e Schettini.

“Cambiano i bilanci, cambiano gli assestamenti, ma non cambia il metodo: si rincorrono le emergenze, si utilizzano gli avanzi per coprire ciò che non era stato previsto, si modificano

continuamente le scelte perché manca una strategia capace di guidare il futuro del paese. Millesimo ha bisogno di un’Amministrazione che governi, non di una che si limiti a gestire

l’esistente inseguendo gli eventi. Un Comune non può vivere di continue correzioni, né può affidare il proprio sviluppo all’improvvisazione”, sottolineano.

“Per questo il nostro voto è stato convintamente contrario. Non contro gli uffici, non contro chi garantisce la correttezza tecnica degli atti, ma contro un modo di amministrare che continua a

dimostrare tutta la sua inadeguatezza. Perché Millesimo merita molto di più. Merita una guida, una visione e una programmazione seria. Non può continuare a navigare a vista”, concludono .