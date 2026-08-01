Millesimo, il ritorno di Tommaso Piacenza: “Qui ho passato l’infanzia e iniziato a giocare a calcio”

Dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile, Tommaso Piacenza torna a vestire la maglia del Millesimo. L’attaccante classe 2007 riparte dal club in cui è cresciuto calcisticamente e, dopo i primi giorni di preparazione, racconta le emozioni di un ritorno che per lui ha un significato particolare.

“È stato molto bello tornare qui”, racconta Piacenza. “Ho ricevuto tanto affetto da parte della società e questo mi ha fatto davvero piacere. Sono emozionato. Con i compagni mi trovo bene e anche con il mister c’è stato subito un ottimo impatto. Siamo insieme da pochi giorni, ma ho già la sensazione che questo sia un gruppo forte e che possa fare bene”.

Il legame con il Millesimo va oltre il calcio. “Per me questo posto è speciale. È il paese vicino a quello in cui vivo e qui ho passato l’infanzia. Ho iniziato a giocare proprio con questa maglia e conservo tanti ricordi. Ho avuto due allenatori che mi hanno trasmesso le basi tecniche e mi hanno fatto innamorare di questo sport. È anche grazie a loro se oggi sono arrivato fin qui”.

Nell’ultima stagione Piacenza ha avuto modo di confrontarsi con il calcio dei grandi, un’esperienza che gli ha lasciato insegnamenti importanti. “A Cairo ho trovato due allenatori che mi hanno aiutato molto. Mi hanno fatto capire cosa significhi giocare tra i grandi. Il passaggio dal settore giovanile è impegnativo, perché il livello fisico e mentale è completamente diverso”.