“Millennials Nostalgia” by Mercenari fa tappa ad Andora

Sabato 8 agosto, alle 21.30, piazza Santa Maria ad Andora ospiterà “Millennials Nostalgia” by Mercenari, il nuovo live show che celebra la colonna sonora e i ricordi della generazione cresciuta tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Ingresso libero.

In scaletta i grandi successi di artisti come Green Day, Blink-182, Oasis, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Avril Lavigne, Britney Spears, Lady Gaga, Nirvana, U2, Spice Girls e molti altri, per uno show che unisce rock, pop, alternative e punk.

Più che un concerto, lo spettacolo propone un viaggio di oltre due ore tra musica, storytelling e coinvolgimento del pubblico, ripercorrendo un’epoca attraverso i suoi simboli più iconici: dal modem 56K a MSN Messenger, dai Nokia alle serie TV e ai videogiochi che hanno segnato un’intera generazione.

Dopo il debutto estivo, il format dei Mercenari continua il suo tour nelle piazze liguri, confermando la vocazione della band a trasformare ogni concerto in un’esperienza condivisa. Attivi da oltre dieci anni e con più di 800 concerti all’attivo, i Mercenari propongono uno spettacolo che va oltre la musica, facendo della nostalgia e della partecipazione del pubblico i suoi elementi distintivi.

L’appuntamento è a ingresso libero, sabato 8 agosto alle 21.30 in Piazza Santa Maria.