Liguria. All’inizio della nuova settimana il promontorio di matrice sub-tropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Pertanto, anche sulla nostra regione, si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno che di notte.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: di notte e al primo mattino, locali annuvolamenti potranno interessare il centro-ponente. Successivamente, nel corso della mattinata il cielo diverrà sereno sull’intera regione. Dal primo pomeriggio, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nelle ore pomeridiane non si escludono brevi rovesci sulle Alpi Liguri. Invece, delle velature, in un contesto stabile e prevalentemente sereno, transiteranno sul resto del territorio regionale fino al termine della giornata.

Venti: deboli o, al più, moderati, da settentrione ad inizio e fine giornata e dai quadranti meridionali nelle ore centrali del giorno. Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in lieve ed ulteriore aumento. Costa: min: +23°C/+27°C – max: +29°C/+33°C; interno: min: +13°C/+22°C – max: +29°C/+36°C.

MARTEDì 4 AGOSTO: di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’estremo ponente. Successivamente, a partire da metà mattinata si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte da Ovest verso Est fino al termine della giornata.

Venti: fino a moderati o tesi dai quadranti orientali sull’imperiese, deboli o, al più, moderati da meridione altrove. Mari: mosso sull’imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

MERCOLEDì 5 AGOSTO: nella prima parte del giorno, residua nuvolosità in transito, poi il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Temperature: su valori stabili.