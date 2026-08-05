Liguria. Continua il dominio del promontorio di matrice sub-tropicale che continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Pertanto, anche sulla nostra regione, si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno che di notte. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Cielo e Fenomeni: al mattino il cielo sarà sereno su tutta la regione. Successivamente, a partire dalle ore centrali, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nelle ore pomeridiane non si escludono brevi rovesci sulle Alpi Liguri. Invece, delle velature, in un contesto stabile e prevalentemente sereno, transiteranno sul resto del territorio regionale fino al termine della giornata.

Venti: deboli e di direzione variabile. Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie. Costa: min: +23°C/+27°C – max: +30°C/+34°C; interno: min: +12°C/+20°C – max: +29°C/+36°C.

GIOVEDì 6 AGOSTO: al mattino cielo parzialmente nuvoloso tra Savonese e Genovese ma senza fenomeni, ma ampie schiarite compariranno dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio solita attività cumuliforme nelle zone interne.

Venti: deboli e variabili. Mari: calmo o quasi calmo. Temperature: stazionarie.

VENERDì 7 AGOSTO: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature: su valori stabili.