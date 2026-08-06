Meteo, sulla Liguria cieli sereni e temperature sopra la media: ancora disagio per il caldo

Liguria. Mar Mediterraneo ancora inglobato all’interno dell’anticiclone di matrice subtropicale, con una corrente a getto frastagliata e comunque relegata alle medio-alte latitudini (55-65 gradi nord).

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 agosto avremo in mattinata cieli generalmente sereni, poco nuvolosi tra savonese occidentale ed imperiese orientale; dal pomeriggio aumento della nuvolosità nell’imperiese interno, con sviluppo di rovesci temporaleschi anche di forte intensità sulle Alpi Liguri. Cieli poco nuvolosi o velati nel savonese, sereni altrove.

Vento debole a regime di brezza: dai quadranti settentrionali nella notte e primo mattino, da quelli meridionali nel pomeriggio ed in serata. Mare poco mosso, mosso in serata nell’imperiese. Temperature stazionarie su valori sopra la media del periodo: sulla costa minime tra 23 e 27 gradi, massime tra 28 e 33 gradi; all’interno minime tra 12 e 23 gradi, massime tra 29 e 35 gradi.

Venerdì 7 agosto al mattino cieli sereni a levante, da poco nuvolosi a nuvolosi a ponente, specialmente costiero; nel pomeriggio nuvolosità in aumento nell’interno, con sviluppo di rovesci a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri.

Vento debole con direzione variabile. Mare mosso a levante, poco mosso altrove. Temperature generalmente stazionarie.

Sabato 8 agosto cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Vento teso dai quadranti settentrionali in mattinata tra savonese e genovesato, con raffiche fino a 50-60 chilometri orari, tra debole e moderato altrove; nel pomeriggio, rotazione delle correnti dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature massime in aumento sui settori costieri (massimi in tarda mattinata) per compressione, a fronte di una temporanea riduzione dei livelli di umidità.