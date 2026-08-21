Liguria. A seguito della prima perturbazione che ha determinato nubifragi sul settore centro-orientale della nostra regione, sopraggiungerà di gran carriera un secondo sistema frontale che investirà la Liguria nella giornata di venerdì 21 agosto. Miglioramento tra sabato e domenica.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 21 agosto dopo una temporanea tregua del maltempo durante la notte, a parte rovesci sul settore centro-orientale interno, ripresa dei fenomeni a partire dalla prima mattinata, stante la risalita di una forte linea temporalesca dal golfo verso il settore centro-orientale della regione. Possibili violente raffiche di vento lineari al passaggio dei groppi temporaleschi. A ponente fenomeni meno intensi. Nel pomeriggio schiarite a ponente, rovesci e temporali più sporadici sul centro e sul levante specie nelle aree interne, in attenuazione nell’arco della successiva notte.

Venti irregolari con rinforzi notevoli al passaggio del groppo temporalesco. Nel pomeriggio venti forti da sud-ovest ovunque, specie al largo. Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo in serata. Sconsigliate le uscite con imbarcazioni da diporto. Temperature in generale calo: sulla costa minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 25 e 27 gradi; all’interno minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 22 e 26 gradi.

Sabato 22 agosto avremo al mattino residui rovesci nelle aree interne del levante, soleggiato altrove. Nel pomeriggio soleggiato ovunque fatta eccezione per nubi nelle aree interne, ma con basso rischio di fenomeni.

Venti forti tra ovest e sud-ovest al largo al mattino, in via di attenuazione, deboli da nord sotto costa. Nel pomeriggio attenuazione della ventilazione al largo e rotazione del vento a sud sotto costa. Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta durante il giorno. Temperature minime in calo, in aumento le massime.

Domenica 23 agosto soleggiato a parte un po’ di nubi sul settore centro-orientale senza conseguenze. Temperature in aumento.