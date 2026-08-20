Liguria. L’ingresso verso il Mar Mediterraneo di aria più fresca in quota determina un netto peggioramento delle condizioni meteo in particolare tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì, quando temporali anche di forte intensità faranno capolino sull’Italia settentrionale, alimentati dalla grande quantità di energia presente al suolo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 20 agosto avremo precipitazioni sparse attese già dal mattino sui settori centro-orientali della regione, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio rapido aumento dell’instabilità, con precipitazioni anche forti a carattere temporalesco in risalita dal Golfo sia sul centro-levante che nell’imperiese; più in ombra il savonese, che potrà comunque vedere qualche rovescio. Ancora temporali nel corso della sera e della nottata su venerdì, anche a carattere localmente intenso e con ratei orari importanti.

Venti su imperiese e savonese, al mattino vento debole dai quadranti settentrionali; nel corso del pomeriggio rotazione a ostro-libeccio ed intensificazione. Su genovesato e spezzino, vento moderato da sud/sud-est già dal mattino, ma in intensificazione nel corso del pomeriggio. Prestare attenzione alle forti raffiche in uscita dai temporali in risalita, in particolare a partire dalle ore pomeridiane. Mare mosso, a tratti molto mosso su tutti i settori. Temperature minime stazionarie nell’interno, stazionarie o in lieve aumento sui settori costieri; massime in generale calo: sulla costa minime tra 23 e 27 gradi, massime tra 26 e 30 gradi; all’interno minime tra 14 e 22 gradi, massime tra 24 e 31 gradi.

Venerdì 21 agosto avremo già nel corso della notte sul centro-levante della regione e sull’imperiese rovesci intensi che si protrarranno fino alla tarda mattinata. Miglioramento nell’Imperiese nel corso del pomeriggio con ampie schiarite, mentre permarranno condizioni instabili a levante, con possibile sviluppo di ulteriori rovesci temporaleschi.

Venti nel corso della notte e al mattino debole da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderato da sud-est nello spezzino. Rotazione ovunque a sud/sud-est nel corso del pomeriggio, a carattere moderato. Nuove raffiche fino a forti in uscita dai temporali nel corso della giornata. Mare mosso, a tratti molto mosso. Temperature in ulteriore calo nei valori massimi.

Sabato 22 agosto netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione; permane nuvolosità sparsa più compatta a levante, ma in assenza di fenomeni di rilievo.

Vento tra debole e moderato a regime ciclonico sul Mar Ligure. Mare inizialmente molto mosso, in scaduta a mosso nel corso della giornata. Temperature stazionarie.