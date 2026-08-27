Meteo, nella notte possibile passaggio perturbato ma senza temporali forti sul centro ponente

Liguria. Il Centro Meteo Arpal ha segnalato, per la notte fra giovedì e venerdì, una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente (zone A, B e D). È il messaggio utilizzato per indicare che c’è la possibilità che si verifichino localmente temporali caratterizzati anche da precipitazioni forti, ma le condizioni non sono “ottimali”.

In particolare, in atmosfera al momento sono presenti grandi quantità di umidità e le elevate temperature del mare costituiscono un buon serbatoio di “energia” potenzialmente disponibile; tuttavia, la modellistica odierna non prefigura le condizioni per un innesco efficace: sembra mancare la “miccia” capace di attivare o di far sviluppare in maniera efficace le strutture temporalesche.

Questo tipo di configurazione rende pertanto la previsione affetta da elevata impredicibilità. In ogni caso, dopo il primo rapido passaggio perturbato di questa notte, seguito da un miglioramento nelle ore diurne, nella serata di domani si attende un secondo passaggio che verrà meglio analizzato domattina.

Come sempre, anche in assenza di allerta, qualora si dovessero verificare precipitazioni di forte intensità e fosse necessario, i meteorologi e idrologi reperibili supporteranno la sala operativa regionale di protezione civile nelle attività di monitoraggio.

Il bollettino di vigilanza prevede per oggi, giovedì 27 agosto, valori elevati di umidità favoriscono locali condizioni di disagio per caldo su zone costiere, nei centri urbani e nelle vallate poco ventilate, specie a ponente. Venti localmente forti (40-50 chilometri orari) e rafficati sui capi esposti di ponente.

Venerdì 28 agosto tra notte e mattina il transito di una depressione sull’Europa richiama correnti calde e umide da sud, con possibilità di isolati rovesci e temporali (bassa probabilità) su A, B e D, locali colpi di vento e grandine di piccole dimensioni. Rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con venti localmente forti (40-50 chilometri orari) e raffiche anche oltre i 60 chilometri orari sui crinali e i capi esposti. Valori elevati di umidità favoriscono condizioni di disagio per caldo su A e C, nei centri urbani e nelle vallate poco ventilate.

Sabato 29 agosto tra notte e prime ore della mattina possibilità di rovesci isolati, anche a carattere temporalesco, sul centro levante, di intensità al più moderata.