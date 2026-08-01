Liguria. Nessun cambiamento sostanziale interverrà sulla nostra regione almeno fino a lunedi 3 agosto; tanto caldo, tanta afa e qualche temporale tra domenica e lunedì su parte del nostro entroterra. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo specie lungo la fascia costiera anche nelle ore notturne

Cielo e Fenomeni: al mattino banchi di nubi basse lungo alcuni tratti della fascia costiera, specie del settore centrale, cielo sereno sui versanti padani. Nel corso della giornata diradamento delle nubi basse in costa che tenderanno ad arroccarsi tra il Genovese di Ponente ed il Savonese orientale. Altrove nessun cambiamento con tempo nel complesso soleggiato.

Venti: da deboli a moderati da sud con qualche rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani appenninici.

Mari: da poco mosso a localmente mosso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, con notti tropicali diffuse. Massime in lieve calo nelle aree interne. Costa: min: +25°C/+27°C – max: +29°C/+31°C; interno: min: +16°C/+23°C – max: +29°C/+35°C.

DOMENICA 2 AGOSTO: mattinata nel complesso soleggiata a parte la presenza di nubi basse sul mare con locali estensioni alla fascia costiera. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale di calore nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, in attenuazione prima del tramonto. Condizioni generalmente soleggiate altrove.

Venti: deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: in lieve aumento con caldo afoso ed opprimente.

LUNEDì 3 AGOSTO: qualche temporale di calore nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, soleggiato e molto caldo altrove.