Liguria. A seguito della coda della perturbazione che ha interessato la Liguria venerdì 28 agosto, si ristabiliscono condizioni anticicloniche con tempo stabile e caldo moderato fino a lunedì 31 agosto.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 29 agosto avremo tra la notte e la prima mattinata nubi sul settore centro-orientale con qualche piovasco nelle ore antelucane, in attenuazione al sorgere del sole. Tempo stabile sul resto della Liguria. Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte qualche nube sul settore centro-orientale interno senza conseguenze.

Venti sostenuti da sud-ovest al largo e localmente su alcuni tratti di costa e versanti padani nell’arco della giornata, in attenuazione in serata. Mare mosso o localmente molto mosso. Temperature minime in calo, stazionarie le massime: sulla costa minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 27 e 30 gradi; all’interno minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi.

Domenica 30 agosto un po’ di nubi sotto costa al primo mattino ed alla sera, specie sul settore centrale, per il resto tempo soleggiato e stabile per l’intera giornata.

Venti irregolari sul golfo al mattino, tendenti a divenire ovunque meridionali nel pomeriggio con intensità al più moderata. Mare generalmente mosso. Temperature pressoché stazionarie, caldo moderato.

Lunedì 31 agosto tempo soleggiato a parte nubi al mattino sotto costa sul settore centro-orientale. Caldo in genere moderato.