Liguria. Nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, saranno presenti le prime avvisaglie di una parziale erosione dell’anticiclone che, specie ad inizio settimana, favorirà un lieve incremento dell’instabilità anche sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 16 agosto per gran parte del giorno, si assisterà al transito di nuvolosità, generalmente di tipo medio-alta, sull’intera regione. In tale contesto, nelle ore pomeridiane sarà possibile la consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale. Verso sera, è atteso un incremento della nuvolosità a ponente, specie nelle zone interne, non si esclude anche qualche breve rovescio associato in discesa dal basso Piemonte.

Venti nella prima parte del giorno, deboli o, al più, moderati a rotazione ciclonica. Successivamente, dal primo pomeriggio, la ventilazione tenderà a disporsi da sud/sud-ovest, con intensità debole o moderata; in tale contesto, saranno possibili raffiche fino a forte sulla Riviera di Ponente. Mare poco mosso, in aumento a mosso a ponente dal tardo pomeriggio/sera. Temperature in diminuzione, specie le massime sulla costa: sulla costa minime tra 23 e 28 gradi, massime tra 29 e 32 gradi; all’interno minime tra 13 e 22 gradi, massime tra 27 e 34 gradi (picchi nell’immediato entroterra spezzino).

Lunedì 17 agosto di notte e al mattino, degli addensamenti interesseranno il centro-levante, mentre sono attese schiarite più ampie a ponente. In tale contesto, sarà possibile la formazione di qualche rovescio o temporale sul settore centrale e sullo spezzino. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali interesseranno le Alpi Liguri e l’Appennino orientale. Sul resto della regione, invece, tempo più stabile con il transito di velature.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, durante la giornata saranno possibili rinforzi fino a tesi. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Martedì 18 agosto per gran parte del giorno, il cielo si presenterà poco nuvoloso sull’intera regione, fatta eccezione per qualche addensamento mattutino a ponente. Nelle ore pomeridiane, consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo.