Liguria. Il passaggio di un veloce impulso instabile tra Alto-Tirreno e Nord-Ovest, determina un repentino peggioramento delle condizioni meteo nella prossima nottata. Colpi di vento, rovesci temporaleschi e intensa attività elettrica prima dell’alba. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: temporali localmente di forte intensità tra nottata e prima mattinata sul Centro-Levante: possibili colpi di vento e intensa attività elettrica

Cielo e Fenomeni: nel corso della nottata nuclei temporaleschi in risalita dapprima verso le coste Imperiesi e in un secondo momento dal Golfo verso il Genovese e lo Spezzino; In questa fase saranno possibili ratei precipitativi elevati, colpi di vento e intensa attività elettrica. In mattinata fenomeni residui sul Medio-Levante (anche a sfondo temporalesco), in esaurimento entro pranzo.

Rapido miglioramento delle condizioni meteo a Ponente e sui versanti padani, con cieli poco nuvolosi o al più velati. Nuvolosità residua sul settore centrale costiero, con nuvolosità fratta in aumento serale, quando non si escludono veloci e locali rovesci (in possibile evoluzione a temporale dopo la mezzanotte).

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali: da Sud/Sud-Est a Levante da Est/Sud-Est sulle coste del Centro-Ponente. Rotazione serale a Libeccio sui settori Occidentali.

Mari: generalmente mossi, con rinforzi al largo e sulle coste del Medio-Levante in mattinata.

Temperature: stazionarie con valori massimi diffusamente inferiori ai +30°C. Eventuali cali saranno possibili, in nottata, nelle aree interessate dai fenomeni. Costa: min: +19°C/+25°C – max: +26°C/+30°C; interno: min: +9°C/+18°C – max: +23°C/+29°C.

MERCOLEDì 26 AGOSTO: possibili rovesci, localmente a sfondo temporalesco, sul settore centrale in nottata; Nuvolosità sparsa sui restanti settori, seppur con scarse probabilità di precipitazione. Ampie schiarite nelle ore pomeridiane sulle Riviere. Nuvolosità alta stratificata in transito serale [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli dai quadranti meridionali in costa ; deboli di direzione variabile nelle aree interne.

Mari: mossi in mattinata sul Golfo e sulle coste Genovesi; In scaduta pomeridiana, fino a poco mossi su tutti i bacini.

Temperature: stazionarie in costa e in lieve aumento sui versanti padani (valori massimi).

GIOVEDì 27 AGOSTO: aumento progressivo della copertura nuvolosa nel corso della giornata, dapprima per mezzo di nuvolosità medio-alta e successivamente con nuvolosità bassa. Possibili precipitazioni in serata.

Venti: dai quadranti settentrionali in mattinata e da quelli meridionali nella seconda parte di giornata. Mari: poco mossi in costa e mossi o molto mossi al largo. Temperature: stazionarie o in leggero e momentaneo aumento.

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