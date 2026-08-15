Liguria. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, il promontorio che staziona da tempo sul Mediterraneo centro-occidentale verrà parzialmente eroso da aria più fresca, la quale potrà favorire un incremento dell’instabilità. Tuttavia, prima ci attende un Ferragosto con temperature decisamente superiori alla media climatologica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo

Cielo e Fenomeni: di notte e al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sull’intera regione. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in parziale sconfinamento alle vallate adiacenti. Sul resto della regione, invece, sono attese condizioni di tempo stabile con il transito di velature, situazione in estensione all’intero territorio regionale in serata.

Venti: ad inizio e fine giornata, deboli o moderati da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera, con intensità debole o moderata.

Mari: da quasi calmo a poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento. Costa: min: +25°C/+30°C – max: +31°C/+37°C (picchi tra savonese e genovesato); interno: min: +14°C/+24°C – max: +29°C/+38°C (picchi nell’immediato entroterra spezzino).

DOMENICA 16 AGOSTO: per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di nuvolosità, generalmente di tipo medio-alta e solo a tratti compatta, sull’intera regione. In tale contesto, nelle ore pomeridiane sarà possibile la consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti: deboli o, al più, moderati a rotazione ciclonica. Mari: poco mosso. Temperature: in calo, specie lungo la costa.

LUNEDì 17 AGOSTO: giornata variabile ed a tratti instabile: alternanza tra sole ed annuvolamenti, ma non mancheranno rovesci o temporali sparsi più probabili a levante e nelle aree interne. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]