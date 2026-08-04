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Previsioni

Meteo: cieli sereni sulla Liguria, ancora caldo e afa previsioni

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico agosto 2026

Liguria. Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’estremo ponente. Successivamente, a partire da metà mattinata si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte da Ovest verso Est fino al termine della giornata.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Venti: fino a moderati o tesi dai quadranti orientali sull’imperiese, deboli o, al più, moderati da meridione altrove.

Mari: mosso sull’imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

MERCOLEDì 5 AGOSTO: nella prima parte del giorno, residua nuvolosità in transito, poi il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Temperature: su valori stabili.

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