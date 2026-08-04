Liguria. Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’estremo ponente. Successivamente, a partire da metà mattinata si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte da Ovest verso Est fino al termine della giornata.
Avvisi: disagio fisiologico per caldo.
Venti: fino a moderati o tesi dai quadranti orientali sull’imperiese, deboli o, al più, moderati da meridione altrove.
Mari: mosso sull’imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione.
Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.
MERCOLEDì 5 AGOSTO: nella prima parte del giorno, residua nuvolosità in transito, poi il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Temperature: su valori stabili.