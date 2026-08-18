Liguria. Una veloce parentesi anticiclonica garantirà condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo fino a metà settimana. A partire dalla giornata di Mercoledì, il parziale cedimento della figura alto-pressoria, favorirà l’ingresso di correnti umide Atlantiche, portando fenomeni di instabilità crescente sul Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisico per caldo su versanti marittimi, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o al più poco nuvolosi in mattinata sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore centrali sviluppo cumuliforme sulle vette Alpine e Appenniniche, senza fenomeni di rilievo associati. Velature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mari: da mossi in mattinata a poco mossi su tutti i bacini entro le ore tardo pomeridiane.

Temperature: in lieve diminuzione nei valori minimi e stazionarie nei valori massimi. Costa: min: +21°C/+27°C – max: +27°C/+31°C; interno: min: +12°C/+21°C – max: +24°C/+33°C (picchi nell’immediato entroterra spezzino).

MERCOLEDì 19 AGOSTO: aumento della nuvolosità sui versanti marittimi già a partire dalla mattinata. Cieli poco nuvolosi nelle aree interne e sui versanti padani, con fenomeni sporadici di instabilità pomeridiana confinata alle vette Alpine e Appenniniche. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mari: poco mossi sotto costa e generalmente mossi al largo. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 20 AGOSTO: prime avvisaglie del peggioramento atteso per la giornata di venerdì (da confermare): cieli nuvolosi o molto nuvolosi con possibili veloci rovesci sul Centro-Levante nel corso della giornata.

Ventilazione: in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi. [Seguire i prossimi aggiornamenti]