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Indagini

Manomette i contatori di un condominio e attacca l’adesivo con il suo numero: elettricista denunciato per truffa

È successo a Pietra Ligure. Secondo l’accusa voleva indurre i condomini a contattarlo per ripristinare gli stessi impianti da lui danneggiati

Generico agosto 2026
Foto generata con l'AI

Pietra Ligure. La Stazione carabinieri di Pietra Ligure ha indagato un elettricista, residente in provincia di Savona, contestandogli il reato di truffa.

Nello specifico l’uomo, dopo essersi introdotto in un’area condominiale ed aver manomesso i contatori dell’energia elettrica, ha apposto in evidenza un adesivo riportante il proprio numero di telefono e la disponibilità ad interventi ad ogni ora.

Secondo l’accusa voleva indurre i malcapitati a contattarlo per ripristinare gli impianti da lui stesso danneggiati.

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