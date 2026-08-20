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Attenzione

Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla per temporali sul levante savonese

Sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi giovedì 20 agosto

allerta gialla

Liguria. E’ scattata alle 10 di questa mattina l’allerta gialla diramata da Arpal a seguito del previsto aumento dell’instabilità conseguente all’arrivo di fresche correnti atlantiche.

Secondo i previsori, oggi assisteremo a un deterioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci e temporali sparsi che potrebbero risultare anche di forte intensità.

Non assisteremo al transito di una perturbazione ben organizzata: questo comporterà una forte incertezza sulle tempistiche esatte e sulla precisa localizzazione dei fenomeni più intensi.

Pur in un contesto di elevata incertezza, il quantitativo di energia e umidità disponibile è notevole. Saranno quindi possibili: piogge forti con cumulate localmente elevate in breve tempo; grandinate di piccole o medie dimensioni; fenomeni vorticosi (trombe marine) lungo le coste e in mare aperto.

Alla luce dell’elevata probabilità di temporali anche di forte intensità è stata emessa un’allerta gialla per temporali sulle zone B, C ed E dalle 10 alle 23:59 di oggi, giovedì 20 agosto.

Dopo una probabile breve tregua delle precipitazioni nella sera/notte di oggi, si attende un nuovo peggioramento per venerdì con piogge anche intense e mareggiata.

Lo scenario sarà meglio definito domani: seguire aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

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