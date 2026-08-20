Maltempo, guasto ai deviatoi: raffica di ritardi e treni cancellati. Autotrasportatore rimasto bloccato in un furgone

Liguria. Il maltempo ha causato forti problemi alla circolazione ferroviaria sul nodo di Genova e in Liguria. Intorno alle 9 sulla linea Genova-La Spezia si è verificato per il guasto di due deviatoi alla stazione di Brignole con conseguente stop ai treni sino alle 10.30 circa.

I treni intercity e regionali hanno registrato lunghi ritardi. Gli intercity che hanno superato i 60 minuti di ritardo sono:

• IC 662 Livorno Centrale (6:25) – Milano Centrale (12:00)

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33).

Anche i Frecciabianca hanno accumulato forti ritardi. Il Frecciabianca 8601 Genova Piazza Principe (5:07) – Roma Termini (10:03) ha terminato la corsa a Riva Trigoso per condizioni meteo critiche, costringendo i passeggeri a scendere e a riparare su altri convogli.

Qualche disagio anche in aeroporto, con il volo di WizzAir diretto a Varsavia delle 9.05 che è partito con due ore di ritardo.

I temporali stanno interessato soprattutto il Tigullio e Genova. Sul bacino dell’Entella, tra Chiavari e Lavagna, si sono già registrati i primi disagi. Allagamenti hanno interessato negozi, fondi e scantinati di alcune vie oltre che sottopassi, presidiati da vigili del fuoco, polizia locale e polizia stradale.

Allagamenti nel Tigullio

A Chiavari, in via Nino Bixio, i pompieri hanno salvato un autotrasportatore rimasto bloccato all’interno del suo furgone: il mezzo era andato in avaria in un sottopasso allagato, appunto. Numerosi gli interventi soprattutto nel levante genovese. Il Comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico, invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

Arpal riporta che i pluviometri hanno registrato cumulate orarie molto elevate. Uno dei dati più significativi sono i 103 millimetri di pioggia caduti in un’ora a Chiavari, dove è scattato l’allarme di soglia.

La Regione Liguria ricorda che alle 10 è scattata l’allerta gialla per temporali sul centro levante: la sala operativa regionale della protezione civile monitora l’evolversi della situazione sul territorio: il centro meteo di Arpal è al lavoro con i previsori per un aggiornamento nelle prossime ore.

Nel corso della mattinata sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Possibili grandinate di piccole o medie dimensioni.