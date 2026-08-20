Maltempo e cantiere sull’Aurelia tra Savona e Vado, intesa tra ANAS e Comuni sulla gestione delle allerte

Savona/Vado. Dopo la precisazione di ANAS, si è svolto un momento di confronto tra l’azienda e i tre Comuni interessati (Savona, Vado e Quiliano, ndr), finalizzato ad approfondire e chiarire alcuni elementi relativi alle attività in corso e alle successive fasi di cantierizzazione.

“Nel corso dell’incontro – spiegano in una nota congiunta il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova e il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi -, le amministrazioni hanno preso atto delle dichiarazioni rese da ANAS in merito allo stato delle attività, alle modalità operative previste e alle diverse fasi che interesseranno l’infrastruttura. In particolare, ANAS ha dichiarato che le modalità previste per la gestione delle fasi di emergenza connesse alle lavorazioni non determinano ulteriori problematiche di carattere idraulico”.

“Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle situazioni di allerta e di eventuale emergenza. ANAS ha dichiarato che, qualora le condizioni lo rendessero necessario, in via precauzionale il ponte potrà essere temporaneamente chiuso, con l’obiettivo prioritario di garantire la piena sicurezza. In particolare, per l’allerta arancione prevista per questa notte è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura del ponte”, aggiungono.

“Si sta inoltre lavorando alla definizione di una gestione più puntuale delle diverse fasi di allerta che possa prevedere, anche in presenza di allerta arancione o rossa, sulla base dell’effettiva evoluzione degli eventi, di un monitoraggio congiunto e della verifica delle condizioni di sicurezza, la possibilità di riaprire il ponte, in particolare durante le ore diurne, qualora le condizioni lo consentano”, concludono.