Malore in mare, ricoverato il Rianimazione il 55enne soccorso a Noli

Savona. E’ attualmente ricoverato in Rianimazione all’ospedale San Paolo di Savona con quadro clinico critico il 55enne che ieri ha accusato un malore mentre stava facendo un bagno in mare a Noli.

L’uomo è stato rianimato per parecchio tempo dal personale sanitario intervenuto e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Noli, il medico del 118 oltre alla Capitaneria di Porto già in zona poco prima con il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco per il salvataggio di due persone che non riuscivano a risalire sugli scogli da cui si erano tuffati, a Capo Noli.