Luigi Pignocca si autosospende da coordinatore provinciale di Forza Italia: le funzioni politiche passano ad Angelo Vaccarezza

Savona. A seguito dell’ingresso nel nuovo consiglio di amministrazione di Tpl con l’incarico di vicepresidente, Luigi Pignocca ha annunciato la propria autosospensione dal ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia.

La decisione nasce dalla volontà di separare nettamente la gestione istituzionale del Trasporto Pubblico Locale dalle dinamiche politiche territoriali, in particolare con l’approssimarsi della tornata elettorale del 2027.

“Ringrazio in primis i soci di Tpl per la fiducia che mi hanno accordato, consentendomi di fare parte del nuovo CdA in qualità di vicepresidente – dichiara Luigi Pignocca –. Questo ruolo comporta una grande responsabilità e richiede un confronto costante con numerose amministrazioni comunali, soprattutto alla luce dell’evoluzione in atto nel settore del trasporto pubblico. L’imminenza delle elezioni amministrative del 2027, che vedranno al voto la Provincia e ben 21 Comuni del nostro territorio, mi induce, al fine di evitare qualsiasi imbarazzo o fraintendimento, ad autosospendermi dall’incarico di Coordinatore Provinciale di Forza Italia”.

La transizione è stata concordata con i vertici regionali del partito: d’intesa con il segretario regionale Carlo Bagnasco e con il vice segretario regionale Angelo Vaccarezza, sarà quest’ultimo ad assumere la guida della struttura provinciale in vista degli impegni elettorali.

“In pieno accordo con Carlo Bagnasco e Angelo Vaccarezza – conclude Pignocca – la gestione politica e organizzativa legata alle elezioni del 2027 verrà assunta ad interim da Angelo Vaccarezza”.