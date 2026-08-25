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Luca Castiglia lascia la Cairese, Filippo Turone saluta il Celle Varazze

La conferma direttamente dal dg Franz Laoretti

Generico agosto 2026

Luca Castiglia lascia la Cairese. La conferma ufficiale dal direttore Franz Laoretti ieri sera in diretta a Mixed Zone. Il centrocampista valbormidese, scuola Juventus e con un passato tra i professionisti, ha deciso di non continuare per motivi di lavoro.

Stando alle parole del direttore generale gialloblù, sfumata la possibile pista Nicholas Costantini. Sembrava che potesse arrivare una rottura con l’Imperia dopo l’addio di Riolfo. Laoretti ha affermato che il sostituto di Castiglia potrebbe arrivare attraverso una triangolazione col Novara, l’altra squadra delle proprietà Boveri.

Salvo ripensamenti nella notte, l’altra notizia è che Filippo Turone ha deciso di non giocare nel Celle Varazze nonostante l’annuncio di un mese fa. Potrebbe tornare alla Cairese? Sicuramente la sua duttilità sarebbe utile potendo ricoprire tanti ruoli. E Franz Laoretti non ha escluso un rientro in gialloblù.

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