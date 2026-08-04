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Senza fine

L’ondata di calore entra nel vivo: temperature oltre i 30 gradi

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute

caldo bambini

Liguria. Sembra senza fine la quarta ondata di calore che ormai da giorni imperversa sulla Liguria. Anche per giovedì 6 agosto il ministero della Salute ha diramato un bollino rosso, terzo e ultimo livello di rischio: indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. 

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute

Generico agosto 2026

Stando alle previsioni dello stesso ministero della Salute, oggi è la giornata peggiore in assoluto con temperature di 30 gradi già in mattinata e valori percepiti che raggiungono 37 gradi. 

Martedì e mercoledì dovrebbe verificarsi un calo delle temperature minime (quindi meno afa notturna) ma in un contesto generale di elevato disagio fisiologico.

L’AVVISO DI ARPAL

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