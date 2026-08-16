Loano in lutto per la scomparsa di Dionisio Perelli, storico albergatore

Loano. La comunità loanese piange la scomparsa di Dionisio Perelli, storico albergatore. Aveva 87 anni.

Il sindaco Luca Lettieri afferma: “Con la scomparsa di Dionisio Perelli, a 87 anni, Loano perde un altro protagonista di una lunga stagione della sua storia turistica e dell’accoglienza. Dionisio apparteneva a una delle famiglie storiche dell’ospitalità loanese. Una storia antica, iniziata nell’Ottocento e proseguita attraverso diverse generazioni, accompagnando l’evoluzione della nostra città e del suo turismo. Insieme al fratello Carlo, che ci ha lasciati nel dicembre del 2024 e che fu anche amministratore comunale, Dionisio ha portato avanti questa importante tradizione familiare: prima con l’attività alberghiera e successivamente con il Residence Perelli sulla passeggiata a mare, oltre allo storico stabilimento balneare di famiglia”.

“Una storia che non si conclude con loro: oggi sono i familiari e le nuove generazioni a portare avanti le attività, raccogliendo un’eredità fatta non solo di lavoro e impresa, ma anche di esperienza, relazioni e di un profondo legame con Loano. Questa continuità familiare, capace di attraversare generazioni e trasformazioni del turismo, rende ancora più significativo il contributo dei Perelli alla nostra città. Per generazioni di turisti il nome Perelli è stato così legato a Loano, alle sue vacanze e a quella cultura dell’accoglienza che ha contribuito in maniera determinante alla crescita turistica della nostra città”.

“Con Dionisio se ne va quindi un altro pezzo di quella Loano dell’ospitalità, cresciuta grazie al lavoro e all’intraprendenza di famiglie che hanno saputo credere nella vocazione turistica della nostra città e accompagnarne la trasformazione nel corso dei decenni. È tornato alla casa del Padre dalla sua amata Francesca. Alle figlie Alida e Marta, ai nipoti, ai pronipoti e a tutti i familiari, rivolgo personalmente e a nome dell’amministrazione comunale e del Comune di Loano le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio. Ciao Dionisio, e grazie per il contributo che tu e la tua famiglia avete dato alla storia dell’accoglienza loanese”.

Perelli lascia le figlie Alida e Marta, i generi, i nipoti Deyanira, Nadine, Luigi e Francesco, i pronipoti, le cognate ed i parenti.

Il rosario verrà recitato oggi, domenica 16 agosto, alle 19.30 presso l’oratorio delle Cappe Turchine a Loano. Il funerale si terrà lunedì 17 agosto alle 15 in San Giovanni Battista.