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Stage e workshop

Loano in Danza Summer Edition: tutto pronto per la tredicesima edizione

Loano in Danza Magic

Loano. Dal 30 agosto al 5 settembre si terrà la tredicesima edizione di “Loano in Danza Magic Winter”, la manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata dall’Asd Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Durante la kermesse i docenti assegneranno ai partecipanti al workshop prestigiose borse di studio.

Il “corpo docenti” è formato da: Kledi Kadiu per modern dance; Anbeta Toromani per danza classica; Emanuel Lo per hip-hop; Giammarco Capogna per modern dance; Marco Bebbu per modern; Macia Del prete per la danza contemporanea; Thomas Signorelli per la modern dance; Valerio Longo per la danza contemporanea; Francesco Nappa per danza contemporanea; Francesco Gammino per la danza contemporanea; Alessandro Macario per la danza classica; Francesco Porcelluzzi per modern dance; Dorian Grori per la danza classica.

Al fine di promuovere l’arte della danza, Promozione Danza Liguria comunica che le lezioni saranno aperte al pubblico con ingresso libero.

Per informazioni è possibile scrivere a pdlstages@gmail.com o contattare il numero 0182973425.

L’Asd Promozione Danza Liguria nasce con l’intento di valorizzare l’impegno formativo delle scuole di danza, portando in primo piano la passione e l’impegno degli allievi che nella danza trovano motivo di interesse cultura e di crescita personale. Gli eventi organizzati hanno lo scopo di creare occasioni di incontro, scambio e confronto per tutti i giovani allievi emergenti e appassionati della grande arte della danza.

Loano in Danza Magic

La locandina

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