Loano Comedy Festival, Polentata a Boissano, Quiliano in Fermento e Savona Street Fest: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Tre serate all’insegna della comicità con nuovi talenti e grandi nomi grazie al Loano Comedy Festival, ma anche buon cibo e divertimento con la Polentata di fine stagione a Boissano e la festa che anima il centro cittadino “Quiliano in fermento”. Per gli amanti della musica, della cultura urbana e della creatività giovanile appuntamento da non perdere è con il Savona Street Fest. Ad Albenga grande musica con il concerto Cantico dei Cantici, mentre a Pietra Ligure ci saranno due giorni dedicati ai festeggiamenti per il decimo compleanno del locale Vespa Club. Non mancheranno inoltre mostre ed appuntamenti culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

RISATE E DIVERTIMENTO CON IL LOANO COMEDY FESTIVAL

Torna anche quest’anno il “Loano Comedy Festival”, la manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il Festival si terrà nei giorni 27, 28 e 29 agosto in piazza Italia e sarà condotto da Debora Villa e Mary Sarnataro. Nelle prime due serate (il 27 e 28 agosto) si terranno le semifinali, che porteranno ad esibirsi sul palco sei nuovi artisti per sera: i primi tre di ciascuna serata, votati da una giuria di operatori qualificati del settore, accederanno alla finale. I concorrenti del 27 agosto sono: Ludovica De Rosa, Gennaro De Sio, Laura Biliato, Assane Diop, Mirco Cavalcanti, Claudio Giglio. Il 28 agosto saliranno sul palco: Cinzia Brugnola, Juri Primavera, Alessio Lupo, Samuele Rossi, Vincenzo d’Andretta, Danny Napoli.

Nella finale del 29 agosto, quindi, si esibiranno sul palco i sei artisti che hanno superato le semifinali e tra loro la giuria sceglierà il vincitore del “Loano Comedy Festival 2026″.

Tra gli ospiti già annunciati ci sono, oltre a Renzo Sinacori, Debora Villa e Mary Sarnataro, Germano Lanzoni, Max Cavallari, Flavio Oreglio, Giovanni Cinelli, Gabriele Gentile, Max Samaritani, Sebastiano Gravina e Lucia Arrigoni.

Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21.30 e saranno a ingresso gratuito.

Ad aprire ogni giornata, alle 18 al Giardino del Principe, sarà Flavio Oreglio con le sue immancabili “Poesie Catartiche” e una riflessione sul percorso che ha portato Loano dal cabaret alla comedy.

“Il Loano Comedy Festival è arrivato alla sua terza edizione – spiega Oreglio – Un traguardo ragguardevole che merita qualche piccola riflessione Nato come l’araba fenice dalle ceneri dello storico Festival del cabaret di Loano che tenne banco nella seconda metà degli anni ’80, mette in pratica i risultati degli studi effettuati nell’ambito dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano, studi che hanno dimostrato come il ‘cabaret’ con i ‘comici’ non c’entri nulla. A tale scopo il Festival propone in modo deciso la sostituzione dell’errato e obsoleto termine ‘cabaret’ con la più precisa e appropriata locuzione ‘comedy’. Parafrasando Armstrong (l’astronauta, non il jazzista) direi che siamo davanti a un piccolo passo per la semantica, ma un grande passo per la cultura dell’intrattenimento. Cosi il Loano Comedy Festival oltre a essere una bella occasione di aggregazione e di divertimento estivo per i turisti e i cittadini di Loano (e non solo), oltre a presentarsi come ulteriore nuova vetrina e opportunità professionale per esordienti, rappresenta un importantissimo punto di rottura, una svolta culturale fondamentale per l’universo-entertainment, perché consacra definitivamente, rimarcandolo e sottolineandolo in modo chiaro, l’uso del termine ‘comedy’ per definire un mondo artistico erroneamente identificato in passato (e ancora oggi qua e là nel presente) con la parola ‘cabaret’ Loano torna quindi nuovamente in posizione d’avanguardia, proponendosi come sede d’idee vive che vanno ben al di là del semplice appuntamento estivo”.

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

POLENTATA DI FINE STAGIONE A BOISSANO

Tre serate all’insegna della musica, del ballo e della buona cucina per salutare l’estate in compagnia. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto torna nell’area sagra di via Marici a Boissano la tradizionale Polentata di fine stagione, che quest’anno raggiunge l’importante traguardo della 50ª edizione.

Organizzata dalla Pro Loco Boissano APS, con il patrocinio del Comune di Boissano, la manifestazione abbinerà come sempre i sapori della cucina ligure a un ricco programma di intrattenimento. Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere alle ore 19, mentre dalle 21 spazio alla musica e al ballo, con una proposta diversa per ciascuna delle tre giornate.

Ad aprire il weekend, venerdì 28 agosto, sarà Thino DJ con una vera e propria Dance Party Night. Una serata pensata per chi vuole scendere in pista e divertirsi con balli di gruppo e tanta musica, in un clima di festa che accompagnerà il pubblico per tutta la serata.

Sabato 29 agosto l’atmosfera si farà invece caraibica con Oasi Latina – Latin Party Night. Protagonisti saranno i ritmi caldi della musica latina e caraibica, insieme a balli di gruppo, animazione, giochi e divertimento. La proposta è pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età: spazio infatti anche alla baby dance con mascotte e principesse e al revival dance con alcuni dei successi più conosciuti di sempre.

Gran finale domenica 30 agosto con “Back to the Hits – Time Machine Party” con Dario Bonelli, una serata che si trasformerà in un viaggio attraverso decenni di musica. Si partirà alle 20.45 con le canzoni degli anni ’50 e ’60, per proseguire alle 22 con i balli di gruppo e, dalle 22.50, con la disco anni ’70, ’80 e ’90. L’animazione accompagnerà il pubblico durante l’intera serata, per chiudere la cinquantesima edizione della Polentata con una grande festa.

Naturalmente protagonista del weekend sarà anche la gastronomia. Il menù propone numerose specialità, a partire dalla polenta, servita in diverse varianti: al sugo di cinghiale, con funghi trifolati in bianco, ai formaggi, al tartufo, al sugo di salsiccia, al pomodoro e alla piastra.

Tra gli antipasti spazio al tris ligure con torta di zucchine, ravioli fritti e dadolata di panissa, mentre tra i secondi saranno disponibili coniglio alla ligure, porchetta, spiedini, rostelle, galletto allo spiedo e salsiccia. Completano la proposta patatine fritte con la buccia, condiglione con olio EVO e una selezione di dolci, dalla crostata casalinga alla stroscia di Boissano con gelato artigianale e olive candite, fino a panna cotta, pesche ripiene e bunet.

Saranno inoltre disponibili piatti senza glutine, vegetariani e vegani. La manifestazione dispone di posti al coperto, permettendo così di partecipare alle serate anche in caso di condizioni meteorologiche non ideali.

Per agevolare l’arrivo del pubblico sarà attivo anche un servizio gratuito di bus navetta, con punti di partenza dal Conad di Toirano e dal Campo di Atletica di Boissano.

La 50ª Polentata di fine stagione si prepara così a celebrare un traguardo importante con tre giorni nei quali tradizione gastronomica e divertimento si incontreranno, trasformando l’area sagra di via Marici in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Qui i dettagli sulla sagra

“QUILIANO IN FERMENTO”: MUSICA E BUON CIBO NEL CENTRO CITTADINO

Tre giornate tra eccellenze enogastronomiche, concerti in Piazza Gramsci, cultura con la rassegna “Villeggendo”, mercato artigiani e hobbisti, animazione per bambini e dj set nel cuore del Centro Storico. Dopo il grande successo delle prime edizioni, l’Amministrazione Comunale di Quiliano ripropone anche quest’anno “Quiliano in Fermento”, in programma da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026 nel suggestivo centro storico della Città.

Le Eccellenze Enogastronomiche e i Produttori Locali.

Nel cuore della manifestazione si confermano protagoniste le eccellenze del territorio:

Birre Artigianali e Vini Locali: Sarà possibile degustare la selezione di birre artigianali locali del Birrificio Altavia e i vini d’eccellenza dell’Azienda Agricola Cervaro e dell’Azienda Agricola Viarzo, quest’ultima con degustazioni guidate su prenotazione al numero +39 349 266 1151.

L’Itinerario del Gusto: Il percorso gastronomico coinvolgerà i locali, i punti ristoro e le Associazioni del borgo: S.M.S.F. Quilianese, Società Cattolica Don Bazzano, Pro Loco Quiliano APS, Ristorante La Faraccia, Panetteria Genta, Il Nuovo Caffè del Centro, Frutta e Verdura Andrea e Michela e le Aziende Agricole Miresa Cerro, La Magnolia e Cervaro.

Specialità tipiche: Dai classici ravioli al tuccu, trofie al pesto, coniglio alla ligure e sarde ripiene della S.M.S.F. Quilianese, alle focaccette e piatti brisket della Società Cattolica Don Bazzano, alla farinata e brandacujun del Ristorante La Faraccia, fino ai panini gourmet della Pro Loco, la focaccia e i dolci della Panetteria Genta e i taglieri di formaggi e miele delle aziende agricole locali.

Cultura, Incontri Letterari e Arte

La rassegna letteraria “Villeggendo” animerà le dimore storiche del borgo con tre appuntamenti imperdibili:

Venerdì 28 agosto (ore 18:30, Villa Maria) incontro con l’autrice Cinzia Pennati e presentazione del libro “Questioni di famiglia” (Sperling & Kupfer). Anticipato alle ore 17:00 dall’inaugurazione ufficiale con la partecipazione della delegazione del Comune gemellato di Fleurville (Francia).

Sabato 29 agosto (ore 18:30, Villa Pertusio – via Roma 19) incontro con l’autore Gino Rapa incentrato sulla trilogia delle curiosità linguistiche, con interventi di Simone Borasi.

Domenica 30 agosto (ore 18:30, Villa Pertusio – via Roma 19) incontro con l’autore Marino Beltrame e presentazione del libro “U pestu e l’infiniu. Il pesto e l’infinito”, con l’illustratrice Milena Anfosso e letture a cura di Gianna Masio.

Per tutta la durata dell’evento, Arzilla Ceramiche (via Dodino 14r) proporrà laboratori di tornio e creatività per tutte le età, con esposizione e vendita ceramiche. In Via Roma e nel centro storico saranno presenti le creazioni e i mercatini artigianali di Manual-mente on tour (a cura di Indaco Eventi) e il mercatino degli hobbisti.

Spettacoli, Animazione e Concerti in Piazza Gramsci

Ogni sera il centro storico prenderà vita con dj set: Andry, Roberto De Santis e Jack Briatore si alterneranno nelle tre serate, ed esibizioni della scuola di danza Time for Dance. Domenica 30 agosto, i più piccoli potranno divertirsi con il Ludobus “Giocosamente” a cura di Progetto Città. Inoltre, tutte le sere dalle 20:30, saranno organizzate visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo e venerdì 28 a Villa Pertusio di via Morosso.

Sul palco principale di Piazza Gramsci, la grande musica dal vivo sarà protagonista ogni sera dalle ore 21:45:

Venerdì 28 agosto: Concerto della cover band rock classico GROOVE PULSE.

Sabato 29 agosto: Ore 21:00 Premiazione delle Attività Storiche; a seguire alle ore 21:45 lo spettacolo “QUEL GRAN GENIO DEL MIO AMICO: storia e canzoni di Lucio Battisti”, recital con Alfonso “Alfa” Amodio e Ferdinando Molteni, con l’interpretazione dal vivo di Chiara Ragnini e Geddo.

Domenica 30 agosto: Concerto dei POGUESTRA, con il loro travolgente folk/rock irlandese.

La manifestazione è organizzata dalla Città di Quiliano e gode del patrocinio della Regione Liguria.

Il programma completo e le informazioni logistiche sono disponibili online sul portale: https://turismo.comune.quiliano.sv.it/

Qui il programma completo della manifestazione

AL PROLUNGAMENTO TORNA IL SAVONA STREET FEST

Il conto alla rovescia può iniziare. Il Savona Street Fest torna dal 28 al 30 agosto 2026, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate ligure dedicati alla musica, alla cultura urbana e alla creatività giovanile.

L’associazione organizzatrice ha ufficializzato le date della quinta edizione e svelato la line-up principale che accompagnerà il pubblico nelle tre serate del festival, con artisti che rappresentano alcune delle realtà più interessanti della scena musicale italiana contemporanea.

Ad aprire il festival, venerdì 28 agosto, saranno Leon Faun e Tära, due artisti capaci di distinguersi per originalità, ricerca musicale e una forte identità artistica, inaugurando un weekend all’insegna della musica dal vivo.

La giornata di sabato 29 agosto sarà invece dedicata al rap italiano con un programma di assoluto livello che vedrà protagonisti Jack The Smoker, Dani Faiv e i Dead Poets, accompagnati dallo storico DJ e producer DJ Fastcut, per una serata che promette energia, live coinvolgenti e alcune delle penne più apprezzate della scena urban nazionale.

Gran finale domenica 30 agosto con Cristina Lazic, protagonista di una serata dedicata alla musica elettronica realizzata in collaborazione con Dopamine, realtà ormai consolidata nel panorama degli eventi dance e partner del Savona Street Fest per questa edizione.

Con questo primo annuncio prende ufficialmente il via il percorso di avvicinamento al Savona Street Fest 2026. Nelle prossime settimane saranno presentati il programma completo, le attività sportive, artistiche e culturali, gli espositori, le associazioni coinvolte e tutte le novità che caratterizzeranno la manifestazione. Tra queste, una completamente rinnovata area street food, realizzata grazie alla collaborazione con Streeat® Food Truck Festival, il più importante festival itinerante dedicato al cibo di strada in Italia, che porterà a Savona una selezione di food truck provenienti da tutta la penisola, arricchendo ulteriormente l’esperienza del pubblico.

Anche quest’anno il festival potrà contare sul sostegno del Comune di Savona, di Giovani.Savona, della Fondazione De Mari e della Fondazione Compagnia di San Paolo, partner che continuano a credere nel valore culturale, sociale e aggregativo dell’iniziativa. Un supporto che si affianca a quello di decine di attività commerciali, aziende e realtà del territorio che, anno dopo anno, contribuiscono concretamente alla crescita del Savona Street Fest, confermando il forte legame tra il festival e la città.

«L’annuncio delle date e della line-up apre ufficialmente il percorso verso il Savona Street Fest 2026. Ringraziamo fin da ora le istituzioni, le fondazioni, le aziende, le associazioni e tutte le realtà del territorio che continuano a credere nel nostro progetto. È grazie a questa rete, insieme al lavoro di centinaia di volontari e volontarie, che ogni anno riusciamo a costruire un festival gratuito, inclusivo e sempre più ambizioso. Nelle prossime settimane sveleremo tutti gli altri appuntamenti che renderanno unica anche questa edizione.»

Qui i dettagli sulla manifestazione

AD ALBENGA IL CONCERTO “CANTICO DEI CANTICI”

L’Associazione MusicOperArtist, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Nardini e con il sostegno della Fondazione De Mari CR Savona, presenta l’attesissimo concerto intitolato “Cantico dei Cantici”. L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto, con inizio alle ore 21:15, nella suggestiva cornice dell’Oratorio di San Giovanni Battista a San Fedele, Albenga.

​Protagonista della serata sarà il gruppo vocale Ensemble del Giglio, diretto dal maestro Livio Cavallo. L’esecuzione musicale sarà arricchita dalla straordinaria partecipazione del Trio Brio e di Federico Demarchi, che contribuiranno a creare un’atmosfera di profonda intensità emotiva e spirituale.

​Il progetto unisce la bellezza della polifonia vocale a uno dei testi poetici e spirituali più alti della tradizione, promettendo al pubblico un’esperienza di grande fascino artistico in uno dei luoghi storici del territorio albenganese.

​Dettagli dell’evento:

​Titolo: Cantico dei Cantici – Concerto

​Data: Sabato 29 agosto

​Orario: Ore 21:15

​Luogo: Oratorio di San Giovanni Battista, San Fedele – Albenga (SV)

​Artisti: Gruppo vocale Ensemble del Giglio diretto da Livio Cavallo; con la partecipazione di Trio Brio e Federico Demarchi

​Organizzazione: Associazione Culturale Musicale Nardini in collaborazione con Associazione MusicOperArtist ETS e

​Con il contributo di: Fondazione De Mari CR Savona

​L’ingresso libero.

Gradite le offerte.

www.associazionenardini.it

347 5337157

Qui i dettagli sul concerto

A PIETRA IL COMPLEANNO DEL VESPA CLUB

Il Vespa Club Pietra Ligure compie 10 anni e festeggia organizzando il 5° Raduno Città di Pietra Ligure sabato 29 e domenica 30 agosto 2026.

Nella mattinata di sabato è previsto l’arrivo dei primi partecipanti, soprattutto coloro che arrivano da lontano, con ritrovo presso piazza del Castello, alle ore 11:30 partenza per un giro panoramico sulle alture di Finale Ligure con pranzo al Ristorante Ferrin alle Manie.

Nel pomeriggio, dopo aver visitato il frantoio Magnone a Finale Ligure, i Vespisti si recheranno a Giustenice San Michele dove, alle ore 17:00, ci sarà una tavola rotonda con Andrea Pinasco riconosciuto come il mago delle elaborazioni della Vespa, in particolare per i teenagers 70 e 80.

Al termine rientro a Pietra Ligure per la cena Libera.

Domenica apertura delle iscrizioni alle ore 08:00, in piazza San Nicolò dalle quale i Vespisti partiranno in sfilata, vero le ore 11:00 per un giro turistico nella Val Maremola per approdare a Verezzi per l’aperitivo preparato dalla locale Società Mutuo Soccorso “Concordia”.

Quindi trasferimento a Ranzi in località Bui, dove il Circolo Giovane Ranzi allestirà il pranzo per i partecipanti a cui seguiranno le premiazioni e i saluti finali.

Qui tutte le informazioni sul concerto

MASSIMO RECALCATI A PAROLE UBIKATE

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Sabato 29 agosto ore 21,15 Piazza Sisto IV a Savona:

incontro con lo psicoanalista

Massimo RECALCATI

e presentazione del libro

“Lo splendore e la polvere”

(Feltrinelli)

Con Renata BARBERIS

«Come la letteratura, la psicoanalisi è una pratica di linguaggio, che testimonia l’irriducibilità del singolo, la sua storia unica e irripetibile.» – la Repubblica

Tutti i temi che caratterizzano la sua ricerca vengono qui esposti in modo, insieme, chiaro e denso: i legami familiari, la clinica delle istituzioni, la lettura della vita politica e civile, la psicopatologia dell’anoressia e delle cosiddette nuove forme del sintomo, la melanconia e la nostalgia, il rapporto della psicoanalisi con la pratica dell’arte e con la tradizione biblica. Accanto ad essi sono discussi ed evocati i debiti di Recalcati nei confronti dei suoi più rilevanti maestri: Freud e Lacan innanzitutto, ma anche Pasolini, Sartre, Beckett, Basaglia e Fachinelli. Infine, il lettore potrà conoscere la sua biografia intellettuale raccontata attraverso la passione per i libri e quella per il teatro, l’esperienza dei Lessici televisivi, gli incontri intellettuali, la formazione psicoanalitica e la sua pratica clinica.

Massimo Recalcati è uno psicoanalista lacaniano e autore.

Si è formato alla psicoanalisi a Parigi con Jacques-Alain Miller. Tra i più noti psicoanalisti in Italia, è membro analista dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi e direttore dell’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata).

È stato direttore scientifico nazionale dell’ABA (Associazione per lo studio e la ricerca dell’anoressia e della bulimia) dal 1994 al 2002.

Ha insegnato nelle Università di Milano, Padova, Urbino e Losanna. Oggi insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia e Psicoanalisi e scienze umane presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.

Nel 2003 ha fondato Jonas: Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi e nel 2007 ha ideato Palea: Seminario permanente di psicoanalisi e scienze sociali. Nel 2017 ha vinto il Premio Ernest Hemingway. Dirige la collana Eredi per l’editore Feltrinelli e la collana Studi di Psicanalisi per le edizioni Mimesis, insieme a Franco Lolli. Ha tenuto conferenze e seminari in diverse città d’Italia e d’Europa (Dublino, Ginevra, Valencia, Madrid, Parigi, Siviglia, Losanna, Granada).

Da anni affianca alla pratica clinica la scrittura: oltre a collaborare regolarmente con «il manifesto» e «la Repubblica», ha pubblicato numerosi saggi, fra cui Il segreto del figlio (Feltrinelli 2017), A libro aperto, una vita è i suoi libri (Feltrinelli 2018), Mantieni il bacio (Feltrinelli 2019), La notte del Getsemani (Einaudi, 2019), Il gesto di Caino (Einaudi, 2020), Il grido di Giobbe (Einaudi 2021), La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia (Feltrinelli 2022), Il lapsus della lettura. Leggere i libri degli altri (Castelvecchi, 2023), Elogio dell’inconscio. Come fare amicizia con il proprio peggio (Castelvecchi, 2024), La Legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi (Einaudi, 2024), Il vuoto e il fuoco. Per una clinica psicoanalitica delle organizzazioni (Feltrinelli, 2024), Passe-partout (1998-2025) (Castelvecchi, 2025).

Ingresso gratuito

Nell’ambito della rassegna Parole ubikate in mare 2026, a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona

Qui tutte le informazioni sulla serata

AD AUTORI A BOSSOLETO C’E’ GIANCARLO CANEPA

Libri da leggere, ascoltare e… da bere. Prosegue nel suggestivo borgo di Bossoleto, a pochi chilometri da Alassio e Albenga, la rassegna Autori a Bossoleto dove SABATO 29 agosto (ore 21.15) sarà protagonista Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito e autore di 26 Ore di Buio, pubblicato dalle Edizioni Delfino Moro. Un debutto letterario di successo per Canepa, che porta sulla pagina una storia avvincente e intensa, al centro della quale c’è un uomo costretto a fare i conti con la propria esistenza.

Ventisei ore intrappolato tra le lamiere di un auto diventano infatti il pretesto per ripercorrere un’intera vita, dal 1979 al 2022, attraverso luoghi e esperienze lontane: Lisbona, la Riviera ligure, Londra, la Thailandia, Malta e la Guyana. Un viaggio nella memoria, tra avventure, scelte, errori e inevitabili bilanci, fino alla domanda più difficile: come si misura una vita?

A condurre la rassegna dedicata agli incontri con gli autori, dove la letteratura si intreccia con il racconto, la convivialità e la mixology è la giornalista Monica Napoletano, curatrice della rassegna insieme al Comitato di Bossoleto.

Ingresso libero.

Come da tradizione della manifestazione, al termine della presentazione la parola passerà anche al bicchiere: Ottavia Castellaro coinvolgerà il pubblico in una dimostrazione di mixology, preparando un cocktail ispirato all’autore ospite e al suo libro, anche attraverso le sue conoscenze contenute nel libro Aromatiche da bere.

La serata si concluderà con un brindisi insieme allo scrittore, a cura del Comitato di Bossoleto.

L’appuntamento è a Bossoleto, nel fresco e suggestivo borgo dell’entroterra di Villanova d’Albenga.

La rassegna è organizzata dal Comitato di Bossoleto, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Villanova d’Albenga e il prezioso supporto delle Edizioni Delfino Moro.

Qui tutte le informazioni sull’evento

Qui il programma completo della rassegna

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.