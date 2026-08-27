“Linea Blu” fa tappa a Savona per raccontare la svolta turistica della città e della Darsena

Savona. Nella giornata di mercoledì 26 Agosto la Città di Savona ed il Porto di Savona-Vado è stato oggetto di riprese televisive da parte della troupe di Raiuno della trasmissione “Linea Blu”.

L’obiettivo era di documentare la trasformazione, avvenuta nel tempo, da città industriale a città turistica.

Il Gruppo ANMI di Savona ha avuto visibilità in quanto la conduttrice Donatella Bianchi è stata ospite a bordo dell’imbarcazione “Ladies F1rst” del socio e Comandante Giuseppe Veirana. Con lui ed il Presidente Luca Ghersi la conduttrice ha dialogato sull’argomento navigando per la darsena, con particolare riferimento alle funivie, alla Torre Leon Pancaldo ed alla Storia della marineria savonese ed al ponte girevole che collega il centro urbano alla zona degli ormeggi e dei locali.

“Un sentito ringraziamento ai Soci ANMI ed alle Associazioni Marittime che sono intervenute ed hanno partecipato per evidenziare le bellezze della nostra Savona”, si legge in una nota.