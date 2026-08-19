Liceo Artistico Martini: un anno di eccellenza, inclusione e valorizzazione del talento

Savona. Con la conclusione dell’anno scolastico e lo sguardo già rivolto a settembre, il Liceo Artistico “Martini” si conferma una “risorsa fondamentale per la comunità, una scuola dinamica capace di coniugare il rigore formativo con la passione per le arti visive e figurative”.

“Come emerge chiaramente dalle linee guida del nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la nostra scuola pone al centro la crescita armonica di ogni singolo studente, promuovendo un’offerta educativa ricca e diversificata”, dicono dall’istituto.

“Tra i punti di forza che hanno caratterizzato le attività del nostro Liceo e che continuano a guidare la programmazione didattica, spiccano:

– laboratori artistici integrati e mostre formative: progetti sul campo che permettono agli studenti di trasformare l’idea in opera, attraverso l’allestimento di esposizioni personali e collettive aperte alla cittadinanza, valorizzando i diversi linguaggi espressivi (dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia);

– percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL) d’eccellenza: collaborazioni strategiche con enti culturali, musei, associazioni e realtà produttive del territorio, pensate per offrire agli studenti un contatto diretto con il mondo delle professioni artistiche e della tutela dei beni culturali;

– progetti di cittadinanza attiva e arte pubblica: iniziative che vedono i nostri ragazzi protagonisti nel riqualificare ed abbellire spazi scolastici ed urbani, riscoprendo la funzione sociale ed etica dell’arte”.

Si informano le famiglie e gli studenti che entro la fine del mese di agosto saranno pubblicati gli elenchi ufficiali delle classi che si appresteranno a frequentare il Secondo Biennio (classi terze e quarte) e il Quinto Anno.

“La composizione delle classi è il risultato di un lavoro attento e ponderato da parte della dirigenza e degli organi collegiali. Nella formazione dei gruppi classe si è tenuto conto in modo rigoroso:

– delle inclinazioni artistiche e attitudinali espresse da ciascun allievo;

– del profitto scolastico maturato nel percorso formativo;

– del pieno rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali affinché ogni classe possa rappresentare un ambiente di crescita stimolante, equilibrato ed equiordinato”.

Il Liceo Artistico “Martini” fa della personalizzazione della didattica la sua bandiera: “Un sincero elogio va alla straordinaria cura per l’inclusione e per le azioni di prevenzione e contrastonei confronti del disagio giovanile e scolastico. Il “Martini” non si limita a insegnare tecniche artistiche, ma è un Liceo che offre una solida base culturale e che si fa carico del benessere emotivo e relazionale dei suoi ragazzi, offrendo ambienti di ascolto, strategie didattiche inclusive e percorsi dedicati affinché nessuno rimanga indietro. Tutto questo è possibile grazie a una stretta e costante collaborazione con le famiglie, con le quali si rinnova giorno dopo giorno un patto educativo fondato sulla fiducia, sul dialogo e sulla trasparenza”.

“Un sentito e doveroso grazie va a tutto il corpo docente. La passione, l’impegno profuso, la disponibilità e la professionalità dimostrati dai nostri insegnanti rappresentano il vero motore del Liceo. È grazie al loro lavoro quotidiano che l’ispirazione dei nostri studenti riesce a trasformarsi in competenza e che la scuola si conferma un luogo accogliente, sicuro e proiettato verso il futuro. Auguriamo a tutti gli studenti, alle famiglie e al personale una serena prosecuzione dell’estate, in attesa di ripartire insieme per un nuovo anno ricco di creatività e soddisfazioni”.