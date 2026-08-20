L’estate sta finendo: la ricerca del posto barca ideale per l’autunno in Liguria

Non è più l’agosto di un tempo: nei giorni intorno a Ferragosto le città non si vuotano come succedeva venti o trent’anni fa, né si incontrano interi isolati di serrande abbassate. Per tanti fattori, le vacanze degli italiani non sono più incentrate sul vecchio calendario dell’industria, che per decenni ha decretato un’unica grandiosa pausa collettiva. Ciononostante, si può affermare con un buon grado di certezza che la maggior parte degli italiani ha già speso le proprie vacanze estive. Molti hanno sfruttato proprio le ferie agostane, mentre altri hanno anticipato la partenza, a luglio o perfino a giugno, alla ricerca di temperature più miti, giornate più lunghe e meno ressa. Così in queste settimane gli ombrelloni e i giochi da spiaggia se ne tornano in soffitta, e le barche iniziano a prepararsi al rimessaggio. Ma non deve essere per forza così: anche quando l’estate finisce il Mediterraneo continua infatti a offrire esperienze uniche ai diportisti, soprattutto a chi è alla ricerca di maggiore tranquillità, nelle rade come nei posti barca dei porti turistici. E proprio la scelta del marina in cui ormeggiare la propria barca tra settembre e ottobre può fare la differenza: è quindi importante scegliere attentamente il porto turistico per l’autunno.

Cosa cercare in un posto barca a fine estate

Senza dubbio nel pieno dell’estate i posti barca più ambiti sono quelli posizionati lungo i litorali più iconici del Mediterraneo, dall’Argentario alla Costa Amalfitana, dalle Eolie fino alle Cicladi: sono questi i luoghi simbolo della bella stagione. È però leggermente diversa la prospettiva di chi cerca un posto barca per l’autunno. Si potrebbe per esempio privilegiare la vicinanza, così da poter organizzare dei fine settimana in barca anche all’ultimo minuto, nei weekend di bel tempo tra settembre e ottobre. E di certo sarebbe bene riconoscere importanza alla protezione di fronte alle mareggiate, sapendo il tipico copione autunnale abbonda di correnti atlantiche, temporali e venti forti, con le perturbazioni che negli ultimi anni si sono dimostrate sempre più rischiose. Non guasta inoltre scegliere un porticciolo che garantisca la prossimità di servizi e di professionisti per la manutenzione della barca, in vista dell’eventuale rimessaggio invernale. Considerati questi fattori, non stupisce che Marina Porto Antico, il porto turistico nel cuore di Genova, risulti tra i marina del Nord Italia più ambiti, anche e soprattutto per i mesi autunnali. Si parla infatti di un approdo che offre agli armatori una posizione strategica, grazie agli eccellenti collegamenti stradali e autostradali e alla prossimità dell’Aeroporto Internazionale (a soli 5 chilometri dal marina); e anche di un porto turistico estremamente sicuro, grazie alla protezione garantita dalla diga foranea di Genova e dalla solidità dei moli in cemento armato (realizzati su palafitte, per ridurre drasticamente la risacca). Infine, è da sottolineare il fatto che Marina Porto Antico può contare su l’imbattibile rete di servizi nautici presenti nel Porto di Genova, spaziando da esperti artigiani e manutentori per arrivare fino alle agenzie per il disbrigo di pratiche nautiche.

Gli eventi per vivere il mare anche dopo agosto

Ci sarebbe in realtà un altro fattore da considerare nella scelta del porto turistico ideale per la fine dell’estate: gli eventi nelle vicinanze, per rendere più interessanti i fine settimana autunnali in barca. Da questo punto di vista né Genova né la Liguria temono paragoni. Sono infatti tanti gli eventi – talvolta di lunghissima tradizione – che arricchiscono i weekend liguri tra settembre e ottobre: pensiamo alla scenografica Sagra del fuoco a Recco e alle tante sagre autunnali dei borghi dell’entroterra, ma anche per esempio al Festival della Mente di Sarzana e al Festival della Scienza di Genova, per arrivare fino all’immancabile Salone Nautico, in programma quest’anno dal 1° al 6 ottobre. Soprattutto in quest’ultimo caso il consiglio, per ormeggiare nel centro di Genova, è quello di prenotare subito un posto barca.