Alassio, Campo Sole: conclusa l’edizione 2026 con oltre 250 bambini coinvolti tra luglio e agosto

Alassio. Con la fine di agosto si è conclusa con l’edizione 2026 del Campo Sole, il servizio estivo promosso dal Comune di Alassio per offrire ai bambini un’esperienza di socialità, gioco e attività all’aria aperta e alle famiglie un supporto concreto durante i mesi di luglio e agosto, in cui le esigenze lavorative di molte di esse raggiungono il picco.

Anche quest’anno il servizio ha registrato numeri importanti, con un investimento superiore ai 330 mila euro, in netto incremento rispetto allo scorso anno in cui era stato di circa 250 mila, per un servizio che, inizialmente programmato per accogliere 100 bambini sulla base delle proiezioni del 2025, è stato ampliato fino a 150 posti. Nell’ambito del servizio sono stati accolti 145 bambini nel mese di luglio e 115 nel mese di agosto, per un totale di 260 iscrizioni, con la presenza complessiva di 12 bambini con certificazione ai sensi della Legge 104.

“Alle attività ludiche e ricreative programmate nella sede principale del Campo Sole, ubicata nel plesso scolastico “Oldano” in via Neghelli – spiega il presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda – si è affiancato anche il supporto nello svolgimento dei compiti scolastici. Grande spazio è stato dedicato anche al rapporto quotidiano con il mare, presso la spiaggia dell’ex Maria Ausiliatrice, appositamente riadattata dall’Amministrazione comunale per rispondere alle esigenze del servizio. Durante i due mesi sono state inoltre organizzate uscite al Parco Acquatico Le Caravelle e un’escursione in barca all’Isola Gallinara, arricchendo il programma con momenti di scoperta e divertimento. Il Campo Sole rappresenta ogni anno un impegno economico importante per il Comune, e per questo desidero ringraziare sentitamente l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente per l’impegno che dedica ogni anno a reperire e destinare le risorse necessarie allo svolgimento del servizio. Non è una scelta scontata, perché non tutti i Comuni riescono a garantire un servizio di questa portata, e noi siamo orgogliosi di poterlo fare, investendo concretamente a sostegno delle famiglie e dei nostri bambini. Un grazie sentito va naturalmente anche all’Ufficio Politiche Scolastiche, agli educatori e a tutto il personale che, con professionalità e dedizione, ha accompagnato i nostri ragazzi durante questi due mesi, contribuendo a rendere questa una splendida estate di gioco, socialità e condivisione”.