L’assessore Ripamonti a Bardineto per le celebrazioni del santo patrono San Rocco

Bardineto. L’assessore regionale Paolo Ripamonti ha partecipato oggi a Bardineto alle celebrazioni in occasione della festività di San Rocco, Santo Patrono del Comune. Dopo la Santa Messa nella Parrocchia di San Giovanni Battista, si è svolta la solenne processione, seguita dall’intervento delle autorità.

“Da savonese, sento particolarmente forte il valore di queste occasioni, che sono un momento di appartenenza e di identità per tutta la nostra comunità – dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti -. Le feste patronali sono un patrimonio prezioso perché tengono vive le tradizioni e rafforzano il legame tra le persone, con il proprio territorio e con le proprie radici”.

“Ringrazio il Comune, la parrocchia, le associazioni e tutti i cittadini che si sono impegnati per organizzare questa giornata. La vicinanza alle nostre realtà locali passa anche da questi momenti, che ci ricordano quanto siano importanti i nostri borghi e le comunità che li tengono vivi”.