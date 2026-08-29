L’assessore Alessandro Piana a Carcare per il centenario dell’Antica Fiera del Bestiame

Carcare. L’assessore regionale all’agricoltura e all’allevamento Alessandro Piana ha partecipato questa mattina, sabato 29 agosto, a Carcare, alla 100^ edizione dell’Antica Fiera del Bestiame, storico appuntamento della Val Bormida dedicato al mondo agricolo e zootecnico.

“Il centenario dell’Antica Fiera del Bestiame – commenta l’assessore Alessandro Piana nel corso della cerimonia di inaugurazione con le autorità – rappresenta non solo un traguardo importante per Carcare e per tutta la Val Bormida, ma anche l’occasione per ribadire il valore strategico dell’agricoltura e dell’allevamento per il nostro entroterra”.

“Come Regione Liguria continuiamo a lavorare per sostenere le imprese, valorizzare le produzioni locali e garantire futuro a chi ogni giorno presidia il territorio, tutela il paesaggio e mantiene vive comunità e tradizioni”.