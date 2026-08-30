Lascia l’ospedale il 19enne aggredito ad Andora

Andora. E’ stato dimesso venerdì 28 agosto Matteo, il 19enne residente nel quartiere Santa Rita a Torino e in vacanza a San Bartolomeo che era stato aggredito la notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto ad Andora.

L’episodio, stando a quanto ricostruito, avrebbe avuto origine all’interno di un locale: tutto sarebbe iniziato con un battibecco tra la vittima e un gruppo di ragazzi, che avrebbero rivolto attenzioni indesiderate ad una ragazza. La situazione è degenerata all’esterno. Poco dopo mezzanotte, la vittima è stata raggiunta lungo la via Aurelia ed è stata aggredita in modo violento: oltre a calci e pugni, è stato colpito anche un cartello stradale.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Andora e il personale medico del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il giovane, in codice rosso, presso il nosocomio pietrese.