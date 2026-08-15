Laigueglia, scontro auto-moto sull’Aurelia nella notte: ferito il conducente della due ruote

Laigueglia. Incidente stradale nella notte appena trascorsa, tra venerdì 14 e sabato 15 agosto. È successo intorno alle 23,30, sulla via Aurelia, tra Andora e Laigueglia.

Si è trattato di uno scontro auto-moto. Secondo quanto ricostruito, pare che il mezzo a due ruote abbia tamponato l’auto per cause ancora da accertare.

A rimanere ferito è stato il conducente della moto, un uomo, che, sbalzato dalla sella, sarebbe andato ad impattare anche con il corpo contro la vettura.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: vigili del fuoco, carabinieri, un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.