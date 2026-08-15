  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tamponamento

Laigueglia, scontro auto-moto sull’Aurelia nella notte: ferito il conducente della due ruote

È successo intorno alle 23,30. Sul posto: vigil del fuoco, carabinieri, Croce Bianca di Alassio e automedica del 118

Generico agosto 2026
Generico agosto 2026
Generico agosto 2026
Generico agosto 2026 Generico agosto 2026 Generico agosto 2026

Laigueglia. Incidente stradale nella notte appena trascorsa, tra venerdì 14 e sabato 15 agosto. È successo intorno alle 23,30, sulla via Aurelia, tra Andora e Laigueglia. 

Si è trattato di uno scontro auto-moto. Secondo quanto ricostruito, pare che il mezzo a due ruote abbia tamponato l’auto per cause ancora da accertare. 

A rimanere ferito è stato il conducente della moto, un uomo, che, sbalzato dalla sella, sarebbe andato ad impattare anche con il corpo contro la vettura. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: vigili del fuoco, carabinieri, un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.