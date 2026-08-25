Laigueglia ricorda la messa di San Giovanni Bosco del 1881 al Santuario delle Penne

Laigueglia. Ricorre oggi un anniversario poco noto ma carico di significato per la storia religiosa di Laigueglia: quello della messa celebrata da San Giovanni Bosco presso il santuario di Nostra Signora delle Penne, a Capo Mele, il 25 agosto 1881.

In quegli anni Don Bosco risiedeva ad Alassio, dove seguiva personalmente i lavori di costruzione del nuovo istituto salesiano. Fu proprio su invito dei fedeli laiguegliesi che il santo conobbe il piccolo santuario a picco sul mare, restandone profondamente colpito. Da quell’incontro nacque il desiderio di celebrarvi una Messa, desiderio che si realizzò il 25 agosto 1881. L’esperienza fu talmente intensa che l’anno seguente Don Bosco chiese ai massari del santuario il permesso di utilizzare la chiesa per un periodo di ritiro spirituale. Il 20 agosto 1882 gli furono consegnate le chiavi del santuario, dove trascorse alcuni giorni in raccoglimento e preghiera.

A testimonianza di questi eventi resta il libro cassa del santuario, oggi conservato presso l’archivio diocesano, nel quale i massari delle Penne annotarono la visita dell’illustre ospite e la sua offerta, pari a 50 centesimi, lasciata sia nel 1881 che nel 1882. Un particolare che gli storici salesiani considerano raro: non risultano infatti altri episodi in cui il santo abbia lasciato un’offerta in denaro.

A suggellare questo legame, nel 2011 – in occasione del 130° anniversario della messa – è stato collocato un busto bronzeo di San Giovanni Bosco nella loggia antistante la chiesa del santuario. La cerimonia di benedizione, avvenuta il 5 agosto 2011, fu officiata congiuntamente dall’allora Arciprete di Laigueglia, don Danilo Galliani, e dal direttore dell’istituto salesiano di Alassio.

Il legame tra il santo e il santuario delle Penne non si è esaurito nel tempo, ma ha continuato a rinnovarsi nella devozione popolare. Il 2 maggio 2015, in occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, le confraternite di Alassio e di Laigueglia organizzarono congiuntamente una processione che accompagnò la statua del santo dall’oratorio della Maddalena di Laigueglia fino al santuario delle Penne, in un momento di forte partecipazione comunitaria.

A distanza di 145 anni dalla Messa del 1881, il ricordo di quella giornata resta parte viva della memoria storica e spirituale della comunità laiguegliese.