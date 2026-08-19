La pallapugno torna protagonista a Finale Ligure grazie all’Educamp Coni

Finale Ligure. Durante l’Educamp Coni organizzato a Finale Ligure dall’Asd Arte Ginnastica, associazione affiliata alla Libertas, i ragazzi partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi ad una disciplina nobile, affascinante e profondamente legata alla storia sportiva del territorio: la pallapugno.

I giovani, suddivisi in gruppi, hanno potuto conoscere e sperimentare uno sport che per moltissimi anni ha rappresentato una vera e propria tradizione del Ponente ligure, coinvolgendo intere comunità e generazioni di appassionati. Una disciplina che, con le sue caratteristiche e il suo particolare rapporto tra tecnica, forza, strategia e spirito di squadra, ha avuto un ruolo importante nella storia sportiva di Finale Ligure e dei comuni dell’entroterra.

La pallapugno, infatti, veniva praticata anche a Finale Ligure, in particolare nella località di Perti, ma era presente anche nei vicini comuni di Calice Ligure e Rialto. Proprio a Rialto è ancora esistente uno sferisterio, testimonianza concreta di un passato nel quale questi impianti rappresentavano importanti punti di aggregazione per la popolazione locale e per gli appassionati della disciplina.

L’iniziativa inserita nel programma dell’Educamp ha quindi rappresentato non soltanto un momento di attività sportiva, ma anche un’occasione per far conoscere ai più giovani un pezzo della storia del territorio, riscoprendo una disciplina che merita di essere valorizzata e tramandata.

Le lezioni di approfondimento sono state curate dal dottor Fabrizio Mirialdo, che ha recentemente superato con profitto il corso per istruttore giovanile di pallapugno. La sua preparazione ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi alla disciplina in modo semplice e coinvolgente, attraverso una prima conoscenza delle regole, dei fondamentali e delle principali caratteristiche tecniche del gioco.

L’esperienza ha suscitato interesse e curiosità tra i partecipanti, confermando come anche discipline meno presenti nella pratica sportiva quotidiana possano trovare spazio tra i giovani quando vengono proposte attraverso attività dinamiche e coinvolgenti.

L’Asd Arte Ginnastica, del resto, sembra intenzionata a non limitare l’esperienza alla sola iniziativa estiva. La società ha infatti manifestato la volontà al vicepresidente della Fipap Liguria, Roberto Pizzorno, presidente Libertas Liguria e attuale delegato provinciale del Coni Savona, di portare avanti anche durante il prossimo inverno un corso dedicato alla pallapugno, con l’obiettivo di dare continuità al progetto e permettere ai ragazzi interessati di approfondire la conoscenza dello sport e affiliarsi alla Federazione. A novembre, ad Albissola Marina, sono in programma i Campionati Nazionali Libertas di pallapugno leggera e la compagine finalese vorrebbe partecipare con una squadra giovanile.

Si tratta di un progetto che potrebbe assumere un significato particolare non solo per Finale Ligure, ma anche a Loano, dove esiste ancora in pieno centro cittadino la piazza del Pallone, dove fino agli anni settanta veniva praticata questa nobile disciplina. Ora la piazza è un parcheggio, ma il muro di appoggio dello sferisterio esiste ancora. Riavvicinare le nuove generazioni a questa disciplina significherebbe infatti unire la pratica sportiva alla riscoperta delle tradizioni locali.