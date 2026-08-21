La Croce Rossa di Varazze lancia una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza

Varazze. La Croce Rossa di Varazze ha lanciato una raccolta fondi per acquistare un’ambulanza. Ma dal Comitato arriva un messaggio preciso: “Facciamo chiarezza. In questi giorni diversi commercianti e albergatori della città hanno ricevuto una comunicazione mail firmata dal presidente del Comitato, Claudio Ferrando, proveniente dall’indirizzo istituzionale varazze@cri.it”.

Ora spiegano: “La richiesta di contributo è vera e ufficiale e si inserisce in un progetto concreto del Comitato di Varazze: acquistare una nuova ambulanza di soccorso avanzato, destinata a sostituire un mezzo ormai datato e a garantire, anche in futuro, un servizio di emergenza e assistenza adeguato alle esigenze della comunità”.

Una precisazione importante. Perché? “Perché la raccolta fondi si è sovrapposta, nei giorni scorsi, alla notizia relativa ad alcune persone che avrebbero raccolto offerte presentandosi come volontari, senza però appartenere al Comitato della Croce Rossa di Varazze”. Sono due situazioni ben distinte che “non devono essere confuse: la campagna per l’acquisto della nuova ambulanza è invece un’iniziativa ufficiale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze”.

Tornando ai militi della Croce Rossa di Varazze: “Il Comitato ricorda il ruolo quotidiano svolto dai propri volontari, impegnati a ogni ora nell’assistenza alla popolazione: dagli interventi di emergenza ai trasporti sanitari, fino al supporto alle persone fragili e alle numerose attività a servizio del territorio. Proprio per poter continuare a svolgere questo compito con mezzi adeguati, è stato avviato il progetto per l’acquisto di una nuova ambulanza”.

Le caratteristiche: “Un mezzo di ultima generazione significa maggiore affidabilità negli interventi, attrezzature elettromedicali più moderne e condizioni di sicurezza migliori sia per i pazienti sia per gli equipaggi. Significa molto più di un nuovo veicolo, poter continuare a rispondere con tempestività alle emergenze e garantire un servizio essenziale ai cittadini di Varazze e ai numerosi visitatori che frequentano il territorio”.

Una spesa importante: “Il Comitato non è in grado di sostenerla interamente con le proprie risorse. Da qui l’appello rivolto ad aziende, enti, fondazioni e cittadini affinché possano contribuire alla realizzazione del progetto”.

Come donare? “Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario intestato a: Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze, IBAN: IT 10 A 03069 09606 61000000 79022. Causale: ‘Erogazione liberale per acquisto nuova ambulanza’. Le donazioni a favore della Croce Rossa Italiana – spiegano – possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, secondo le modalità applicabili”.

Per informazioni sulla raccolta fondi, sulle modalità di donazione o per concordare eventuali sponsorizzazioni è possibile contattare direttamente la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze all’indirizzo varazze@cri.it oppure al numero 019 934490. “L’obiettivo è ambizioso, ma il significato dell’iniziativa va oltre l’acquisto di un mezzo: ogni contributo può trasformarsi concretamente in uno strumento in più per soccorrere, assistere e aiutare chi, domani, avrà bisogno della Croce Rossa”.