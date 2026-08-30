IVG Awards, superati i 15mila voti al fotofinish: ecco i 10 finalisti di ogni categoria

Savona. Alla fine sono stati 15.011 i voti raccolti nella prima fase degli IVG Awards, il contest con cui i savonesi stanno scegliendo le eccellenze del territorio. Un traguardo, quello delle 15mila preferenze, superato letteralmente al fotofinish, a pochissimi minuti dalla chiusura delle votazioni.

Due mesi “di fuoco” in cui esercizi commerciali e realtà locali si sono “scontrate” a colpi di candidature, qualcuno confidando solo sulla bontà del proprio lavoro, qualcun altro invece stimolando attivamente i propri clienti a votarli (anche grazie ai volantini che abbiamo predisposto ad hoc). E ora, al termine della prima fase, è il momento di tirare le somme: ecco, per ogni categoria, i primi 10 classificati che accederanno alla fase finale, in cui si ripartirà da zero. In fondo trovate il modulo per votarli.

Piccola nota: nelle ultime settimane, analizzando i voti raccolti, abbiamo identificato alcuni flussi anomali di voti concentrati su diverse attività tra quelle più votate. Due in particolare quelli più significativi: in un caso si tratta di tranche di voti consequenziali e identici provenienti da indirizzi mail inesistenti o creati “ad hoc” e sempre dallo stesso indirizzo IP; nell’altro caso di indirizzi mail aziendali utilizzati “in blocco” e in ordine alfabetico. Abbiamo ovviamente escluso quei voti dal conteggio finale. Per questo motivo alcune realtà risultano avere, in questa classifica finale, meno voti di quelli conteggiati all’ultima provvisoria.

BAR – A “vincere” questa prima fase (ma, lo ricordiamo, in finale si ripartirà tutti da zero) è In Scia Riva, bar di Loano, protagonista di un rush finale molto importante che lo ha portato a 184 voti totali. Ecco i 10 ammessi alla finale:

In Scia Riva (Loano) – 184 voti

MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – 99

La Bottega del Mugugno (Loano) – 84

La Tana del Panda (Pietra Ligure) – 82

Ironwood (Loano) – 65

Caffeine Corner (Albenga) – 63

Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 51

Barattolo Caffè (Borgio Verezzi) – 44

Caffè Toso (Pietra Ligure) – 38

Caffè dei Pavoni (Savona) – 30

I primi esclusi: Bar Vela (Finale Ligure) 27, Papa’s Bar (Savona) 20, Nuovo Bar Monique (Savona) 17.

GELATERIE – Una classifica che cambia decisamente rispetto alla precedente, eccola:

Superfrutto (Savona) – 468 voti

U Magu (Pietra Ligure) – 276

Gelateria Dario (Loano) – 177

Cremeria Mavì (Pietra Ligure) – 142

Gelateria Pastorino (Calice Ligure) – 117

Casa del Gelato (Albenga) – 82

Lecca Lecca (Savona) – 56

Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – 55

Gelateria Popolare (Loano) – 40

I Giardini di Marzo (Varazze) – 30

I primi tre esclusi: Pappus (Noli) 26, Festival des Glaces (Albenga) 25, Bar Centrale (Finalborgo) 22.

STABILIMENTI BALNEARI – La classifica finale non registra sorprese rispetto alle provvisorie, a parte l’ingresso in top10 proprio all’ultimo istante dei Bagni Virginia di Loano, che strappano così il pass per la finale. Ecco la classifica dalla prima alla decima posizione:

Bagni Carla (Pietra Ligure) – 202 voti

Bagni Flora (Pietra Ligure) – 86

Bagni Florida (Loano) – 42

Bagni Tirreno (Laigueglia) – 36

Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 22

Bagni Delfino (Varazze) – 18

Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – 13

Bagni Nilo (Savona) – 12

Bagni Virginia (Loano) – 12

La Spiaggia di Pippo (Ceriale) – 11

I primi tre esclusi: Bagni La Bussola (Borgio Verezzi) 10, Bagni Cinzia (Ceriale) 9, Bagni Kursaal (Loano) 8.

FOCACCIA – Nessun particolare scossone, qui. Ecco la classifica:

Il Fornetto (Loano) – 216 voti

Zio Pagnotta (Albenga) – 124

Casto e Russo (Loano) – 84

Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – 58

Peisino (Savona) – 51

Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – 37

Rune (Pietra Ligure) – 18

Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – 17

Panetteria Cassina (Varigotti) – 16

Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – 16

I primi tre esclusi: La Forneria (Loano) 13, Panetteria Pippo (Finale Ligure) 13 (ex aequo), 21/23 (Savona) 11.

PIZZERIE – La categoria più combattuta in assoluto nelle posizioni di rincalzo, con distacchi ridottissimi. Eccoli:

Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – 101 voti

Fior di Grano (Savona) – 42

La Genovese (Magliolo) – 40

Barone Rosso (Pietra Ligure) – 31

Da Mamà (Toirano) – 20

Da Franco (Albenga) – 17

Pizzeria Rio (Loano) – 17

Piccolo Bar (Calice Ligure) – 16

Pizzeria Vesuvio (Savona) – 14

Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – 11

Classifica cortissima per i primi esclusi: Solo Pizza (Savona) – 10 e un trio composto da 21/23 (Savona), Iguana (Pietra Ligure) e La Dolce Vita (Albenga), tutti a 9 voti.

RISTORANTI – Rispetto alle ultime rilevazioni cambia la classifica, ma non i finalisti. Eccoli:

Ristorante Coralì (Varazze) – 188 voti

Locanda Nelli (Pietra Ligure) – 152

Boma (Varazze) – 115

A Ciappa (Pietra Ligure) – 44

Cucco (Finale Ligure) – 32

Scrap (Savona) – 17

Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – 15

Machettö (Pietra Ligure) – 11

Trattoria del Mare (Albenga) – 11

A Spurcacciun-a (Savona) – 11

I primi due esclusi sono A Modo Mio (Loano) con 10 voti e Il Bagatto (Loano) con 9; segue a 7 voti il trio Da Mimmo (Pietra Ligure), La Plancha (Loano) e Quelli da Pria (Pietra Ligure).

EVENTI – A causa di un ex aequo sono 11 gli eventi finalisti:

Carnevalöa (Loano) – 93 voti

Cairo Medievale (Cairo Montenotte) – 60

Sagralea (Salea d’Albenga) – 42

Notte Bianca di Pietra Ligure – 38

Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – 31

Festa dei Gunbi (Toirano) – 20

Viaggio nel Medioevo (Finalborgo) – 15

Palio dei Rioni (Albenga) – 14

Notte Bianca di Loano – 10

Cena in Bianco (Loano) – 8 voti

C’era una volta… Ennio (Loano) – 8 voti

Parecchi gli eventi esclusi che possono recriminare: la Sagra Campestre di Bardino Vecchio, quella del Nostralino di Ranzi, Universo in Rosa (Loano) e la Maratona Piombino-Albenga-Milano hanno ottenuto tutte 7 candidature. C’è poi un evento, “Voci tra cielo e mare”, che ha ricevuto anch’esso 7 voti ma nella categoria sbagliata (Attrazioni Culturali): li abbiamo comunque conteggiati ma, come vediamo, non bastano per un soffio ad entrare in finale.

ATTRAZIONI CULTURALI – Nessuno scossone in una classifica che è rimasta pressoché costante in questi due mesi. Ecco chi entra in finale:

Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure) – 136 voti

Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – 30

Grotte di Toirano (Toirano) – 27

Fortezza del Priamar (Savona) – 20

Palazzo Doria (Loano) – 15

Festival Teatrale di Borgio Verezzi – 8

Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – 7

Museo della Ceramica (Savona) – 6

Pinacoteca Civica (Savona) – 5

Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – 4

Fuori con tre voti il Ferrania Film Museum (Cairo Montenotte).

Segnaliamo però molti voti sparsi al centro storico di Albenga, a singole vie e a vari musei e edifici del centro storico di Albenga come Museo Diocesano, Battistero, Palazzo Oddo, Museo Navale. Insieme totalizzano 12 voti: abbiamo quindi deciso di considerarli un unico polo museale, inserendo in finale una voce “Centro storico e musei di Albenga”. Per far loro posto senza penalizzare il Museo Archeologico, abbiamo deciso di accorpare a loro volta il Museo della Ceramica e la Pinacoteca Civica in un’unica voce, considerandoli un unico polo museale di Savona.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Protagonista assoluta la Protezione Civile di Boissano, protagonista di una rimonta “super” negli ultimi 10 giorni. Anche qui si registra un ex aequo in fondo che porta a 11 i finalisti.

Protezione Civile AIB Boissano – 136 voti

APS Vecchia Loano – 87

Fiori di Testa (Albenga) – 53

Un Passo alla Volta ODV (Albenga) – 43

Protezione Civile AIB Finale Ligure – 36

Fondazione Uniti per Paolo ETS – 35

Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – 31

Associazione Artigianalmente (Loano) – 28

Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – 11

Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – 10

Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – 10

I primi due esclusi: Pro Loco Loano 7, Battiti di Coda (Tovo San Giacomo) 6.

INFLUENCER LOCALE – Il caso più eclatante di tutti: il gattino Pielle, la mascotte della Polizia Locale della Riviera di Ponente, ha totalizzato un numero “monstre” di 1137 preferenze (e senza alcun voto “strano” a gonfiare i numeri). Ecco gli influencer savonesi che entrano in finale, con una new entry (Doggoweeke, pagina Facebook che raccoglie foto di cani) proprio all’ultima settimana:

Pielle (il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente) – 1.137 voti

Sebastiano Gravina / VideoCiecato – 339

Paolo Sarullo / Uniti per Paolo – 55

Diego Gambaretto / Il Giardiniere Felice – 42

Alessandra Marasco / AleMaraSagradvisor – 30

Doggoweeke – 19

Simone Neri / Fatti e Forchette – 9

Davide Roncarolo / Savona da Scoprire – 8

Sanna in Sagre – 7

Piccolo Panda (il cane della Tana del Panda) – 7

Il primo degli esclusi è Mattia Villardita / Spiderman con 3 voti, seguono tutta una serie di profili con 2.

COMUNE PIU’ BELLO – Ultima categoria decisamente a “trazione ponentina”. Ecco i 10 Comuni che arrivano in finale:

Loano – 204 voti

Pietra Ligure – 181

Finale Ligure – 54

Noli – 51

Albenga – 46

Laigueglia – 38

Borgio Verezzi – 31

Boissano – 25

Cairo Montenotte – 25

Alassio – 19

Primi tre esclusi: Celle Ligure 18, Varazze 17, Toirano 15.

La fase finale: si vota!

Inizia la fase finale: da questo momento potrete selezionare qui sotto i vostri preferiti. Dopo aver fatto il login con un profilo social a scelta, potrete selezionare i vostri vincitori. In questa fase è inoltre possibile votare anche sul nostro canale WhatsApp: vi basta cliccare qui e iscrivervi, la prossima settimana pubblicheremo ogni giorno un sondaggio per due diverse categorie.



IVG Awards – FASE FINALE





La premiazione

Visto il numero elevatissimo di attività coinvolte dagli IVG Awards, con un successo obiettivamente inaspettato, abbiamo deciso di ripensare la premiazione: invece di un evento “fisico” a Pietra Ligure come previsto inizialmente, porteremo noi il riconoscimento alle attività vincitrici. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv.

Gli A4 da stampare e appendere

Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:

Miglior gelateria: scarica il volantino

Miglior bar: scarica il volantino

Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino

Miglior focaccia: scarica il volantino

Miglior pizzeria: scarica il volantino

Miglior ristorante: scarica il volantino

Miglior evento: scarica il volantino

Miglior attrazione culturale: scarica il volantino

Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino