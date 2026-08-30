IVG Awards, superati i 15mila voti al fotofinish: ecco i 10 finalisti di ogni categoria

Savona. Alla fine sono stati 15.011 i voti raccolti nella prima fase degli IVG Awards, il contest con cui i savonesi stanno scegliendo le eccellenze del territorio. Un traguardo, quello delle 15mila preferenze, superato letteralmente al fotofinish, a pochissimi minuti dalla chiusura delle votazioni.
Due mesi “di fuoco” in cui esercizi commerciali e realtà locali si sono “scontrate” a colpi di candidature, qualcuno confidando solo sulla bontà del proprio lavoro, qualcun altro invece stimolando attivamente i propri clienti a votarli (anche grazie ai volantini che abbiamo predisposto ad hoc). E ora, al termine della prima fase, è il momento di tirare le somme: ecco, per ogni categoria, i primi 10 classificati che accederanno alla fase finale, in cui si ripartirà da zero. In fondo trovate il modulo per votarli.
Piccola nota: nelle ultime settimane, analizzando i voti raccolti, abbiamo identificato alcuni flussi anomali di voti concentrati su diverse attività tra quelle più votate. Due in particolare quelli più significativi: in un caso si tratta di tranche di voti consequenziali e identici provenienti da indirizzi mail inesistenti o creati “ad hoc” e sempre dallo stesso indirizzo IP; nell’altro caso di indirizzi mail aziendali utilizzati “in blocco” e in ordine alfabetico. Abbiamo ovviamente escluso quei voti dal conteggio finale. Per questo motivo alcune realtà risultano avere, in questa classifica finale, meno voti di quelli conteggiati all’ultima provvisoria.
BAR – A “vincere” questa prima fase (ma, lo ricordiamo, in finale si ripartirà tutti da zero) è In Scia Riva, bar di Loano, protagonista di un rush finale molto importante che lo ha portato a 184 voti totali. Ecco i 10 ammessi alla finale:
In Scia Riva (Loano) – 184 voti
MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – 99
La Bottega del Mugugno (Loano) – 84
La Tana del Panda (Pietra Ligure) – 82
Ironwood (Loano) – 65
Caffeine Corner (Albenga) – 63
Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 51
Barattolo Caffè (Borgio Verezzi) – 44
Caffè Toso (Pietra Ligure) – 38
Caffè dei Pavoni (Savona) – 30
I primi esclusi: Bar Vela (Finale Ligure) 27, Papa’s Bar (Savona) 20, Nuovo Bar Monique (Savona) 17.
GELATERIE – Una classifica che cambia decisamente rispetto alla precedente, eccola:
Superfrutto (Savona) – 468 voti
U Magu (Pietra Ligure) – 276
Gelateria Dario (Loano) – 177
Cremeria Mavì (Pietra Ligure) – 142
Gelateria Pastorino (Calice Ligure) – 117
Casa del Gelato (Albenga) – 82
Lecca Lecca (Savona) – 56
Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – 55
Gelateria Popolare (Loano) – 40
I Giardini di Marzo (Varazze) – 30
I primi tre esclusi: Pappus (Noli) 26, Festival des Glaces (Albenga) 25, Bar Centrale (Finalborgo) 22.
STABILIMENTI BALNEARI – La classifica finale non registra sorprese rispetto alle provvisorie, a parte l’ingresso in top10 proprio all’ultimo istante dei Bagni Virginia di Loano, che strappano così il pass per la finale. Ecco la classifica dalla prima alla decima posizione:
Bagni Carla (Pietra Ligure) – 202 voti
Bagni Flora (Pietra Ligure) – 86
Bagni Florida (Loano) – 42
Bagni Tirreno (Laigueglia) – 36
Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 22
Bagni Delfino (Varazze) – 18
Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – 13
Bagni Nilo (Savona) – 12
Bagni Virginia (Loano) – 12
La Spiaggia di Pippo (Ceriale) – 11
I primi tre esclusi: Bagni La Bussola (Borgio Verezzi) 10, Bagni Cinzia (Ceriale) 9, Bagni Kursaal (Loano) 8.
FOCACCIA – Nessun particolare scossone, qui. Ecco la classifica:
Il Fornetto (Loano) – 216 voti
Zio Pagnotta (Albenga) – 124
Casto e Russo (Loano) – 84
Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – 58
Peisino (Savona) – 51
Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – 37
Rune (Pietra Ligure) – 18
Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – 17
Panetteria Cassina (Varigotti) – 16
Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – 16
I primi tre esclusi: La Forneria (Loano) 13, Panetteria Pippo (Finale Ligure) 13 (ex aequo), 21/23 (Savona) 11.
PIZZERIE – La categoria più combattuta in assoluto nelle posizioni di rincalzo, con distacchi ridottissimi. Eccoli:
Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – 101 voti
Fior di Grano (Savona) – 42
La Genovese (Magliolo) – 40
Barone Rosso (Pietra Ligure) – 31
Da Mamà (Toirano) – 20
Da Franco (Albenga) – 17
Pizzeria Rio (Loano) – 17
Piccolo Bar (Calice Ligure) – 16
Pizzeria Vesuvio (Savona) – 14
Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – 11
Classifica cortissima per i primi esclusi: Solo Pizza (Savona) – 10 e un trio composto da 21/23 (Savona), Iguana (Pietra Ligure) e La Dolce Vita (Albenga), tutti a 9 voti.
RISTORANTI – Rispetto alle ultime rilevazioni cambia la classifica, ma non i finalisti. Eccoli:
Ristorante Coralì (Varazze) – 188 voti
Locanda Nelli (Pietra Ligure) – 152
Boma (Varazze) – 115
A Ciappa (Pietra Ligure) – 44
Cucco (Finale Ligure) – 32
Scrap (Savona) – 17
Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – 15
Machettö (Pietra Ligure) – 11
Trattoria del Mare (Albenga) – 11
A Spurcacciun-a (Savona) – 11
I primi due esclusi sono A Modo Mio (Loano) con 10 voti e Il Bagatto (Loano) con 9; segue a 7 voti il trio Da Mimmo (Pietra Ligure), La Plancha (Loano) e Quelli da Pria (Pietra Ligure).
EVENTI – A causa di un ex aequo sono 11 gli eventi finalisti:
Carnevalöa (Loano) – 93 voti
Cairo Medievale (Cairo Montenotte) – 60
Sagralea (Salea d’Albenga) – 42
Notte Bianca di Pietra Ligure – 38
Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – 31
Festa dei Gunbi (Toirano) – 20
Viaggio nel Medioevo (Finalborgo) – 15
Palio dei Rioni (Albenga) – 14
Notte Bianca di Loano – 10
Cena in Bianco (Loano) – 8 voti
C’era una volta… Ennio (Loano) – 8 voti
Parecchi gli eventi esclusi che possono recriminare: la Sagra Campestre di Bardino Vecchio, quella del Nostralino di Ranzi, Universo in Rosa (Loano) e la Maratona Piombino-Albenga-Milano hanno ottenuto tutte 7 candidature. C’è poi un evento, “Voci tra cielo e mare”, che ha ricevuto anch’esso 7 voti ma nella categoria sbagliata (Attrazioni Culturali): li abbiamo comunque conteggiati ma, come vediamo, non bastano per un soffio ad entrare in finale.
ATTRAZIONI CULTURALI – Nessuno scossone in una classifica che è rimasta pressoché costante in questi due mesi. Ecco chi entra in finale:
Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure) – 136 voti
Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – 30
Grotte di Toirano (Toirano) – 27
Fortezza del Priamar (Savona) – 20
Palazzo Doria (Loano) – 15
Festival Teatrale di Borgio Verezzi – 8
Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – 7
Museo della Ceramica (Savona) – 6
Pinacoteca Civica (Savona) – 5
Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – 4
Fuori con tre voti il Ferrania Film Museum (Cairo Montenotte).
Segnaliamo però molti voti sparsi al centro storico di Albenga, a singole vie e a vari musei e edifici del centro storico di Albenga come Museo Diocesano, Battistero, Palazzo Oddo, Museo Navale. Insieme totalizzano 12 voti: abbiamo quindi deciso di considerarli un unico polo museale, inserendo in finale una voce “Centro storico e musei di Albenga”. Per far loro posto senza penalizzare il Museo Archeologico, abbiamo deciso di accorpare a loro volta il Museo della Ceramica e la Pinacoteca Civica in un’unica voce, considerandoli un unico polo museale di Savona.
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Protagonista assoluta la Protezione Civile di Boissano, protagonista di una rimonta “super” negli ultimi 10 giorni. Anche qui si registra un ex aequo in fondo che porta a 11 i finalisti.
Protezione Civile AIB Boissano – 136 voti
APS Vecchia Loano – 87
Fiori di Testa (Albenga) – 53
Un Passo alla Volta ODV (Albenga) – 43
Protezione Civile AIB Finale Ligure – 36
Fondazione Uniti per Paolo ETS – 35
Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – 31
Associazione Artigianalmente (Loano) – 28
Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – 11
Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – 10
Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – 10
I primi due esclusi: Pro Loco Loano 7, Battiti di Coda (Tovo San Giacomo) 6.
INFLUENCER LOCALE – Il caso più eclatante di tutti: il gattino Pielle, la mascotte della Polizia Locale della Riviera di Ponente, ha totalizzato un numero “monstre” di 1137 preferenze (e senza alcun voto “strano” a gonfiare i numeri). Ecco gli influencer savonesi che entrano in finale, con una new entry (Doggoweeke, pagina Facebook che raccoglie foto di cani) proprio all’ultima settimana:
Pielle (il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente) – 1.137 voti
Sebastiano Gravina / VideoCiecato – 339
Paolo Sarullo / Uniti per Paolo – 55
Diego Gambaretto / Il Giardiniere Felice – 42
Alessandra Marasco / AleMaraSagradvisor – 30
Doggoweeke – 19
Simone Neri / Fatti e Forchette – 9
Davide Roncarolo / Savona da Scoprire – 8
Sanna in Sagre – 7
Piccolo Panda (il cane della Tana del Panda) – 7
Il primo degli esclusi è Mattia Villardita / Spiderman con 3 voti, seguono tutta una serie di profili con 2.
COMUNE PIU’ BELLO – Ultima categoria decisamente a “trazione ponentina”. Ecco i 10 Comuni che arrivano in finale:
Loano – 204 voti
Pietra Ligure – 181
Finale Ligure – 54
Noli – 51
Albenga – 46
Laigueglia – 38
Borgio Verezzi – 31
Boissano – 25
Cairo Montenotte – 25
Alassio – 19
Primi tre esclusi: Celle Ligure 18, Varazze 17, Toirano 15.
La fase finale: si vota!
Inizia la fase finale: da questo momento potrete selezionare qui sotto i vostri preferiti. Dopo aver fatto il login con un profilo social a scelta, potrete selezionare i vostri vincitori. In questa fase è inoltre possibile votare anche sul nostro canale WhatsApp: vi basta cliccare qui e iscrivervi, la prossima settimana pubblicheremo ogni giorno un sondaggio per due diverse categorie.
La premiazione
Visto il numero elevatissimo di attività coinvolte dagli IVG Awards, con un successo obiettivamente inaspettato, abbiamo deciso di ripensare la premiazione: invece di un evento “fisico” a Pietra Ligure come previsto inizialmente, porteremo noi il riconoscimento alle attività vincitrici. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv.
Gli A4 da stampare e appendere
Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:
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Miglior bar: scarica il volantino
Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino
Miglior focaccia: scarica il volantino
Miglior pizzeria: scarica il volantino
Miglior ristorante: scarica il volantino
Miglior evento: scarica il volantino
Miglior attrazione culturale: scarica il volantino
Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino